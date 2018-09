Cecilia Rodriguez ammette la gaffe: “Ho chiamato Ignazio col nome del mio ex”

By

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser da Caterina Balivo: l’argentina svela la gaffe

Cecilia Rodriguez non ha problemi ad ammettere la verità. Da sempre schietta e sincera, la sorella di Belen ha ammesso di aver chiamato Ignazio Moser, il suo attuale fidanzato, con il nome dell’ex. Una gaffe che l’argentina ha rivelato a Vieni da me, il nuovo programma di Caterina Balivo su Rai Uno. “Ti è mai capitato di chiamare il tuo partner con il nome di un ex?”, ha chiesto la conduttrice Rai. “Sì, a volte mi è successo di scambiare il nome di Ignazio con quello del mio ex ragazzo”, ha risposto candidamente Cechu. Una gaffe più che perdonabile se pensiamo che la storia con Moser Junior è iniziata subito dopo la fine di quella con Francesco Monte. Nonostante questo Cecilia e Ignazio sono più uniti che mai e a un anno dal primo incontro la loro relazione procede a gonfie vele.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser pronti a diventare una famiglia

Ignazio Moser è il ragazzo giusto: parola di Cecilia Rodriguez. Che in più di un’occasione ha manifestato la volontà di costruire un futuro con l’ex ciclista trentino. Nell’attesa i due si godono la convivenza a Milano, iniziata dopo la fine del Grande Fratello Vip. Qualche settimana fa i due si sono spostati in un appartamento più grande, adatto alle esigenze di entrambi. “Siamo una coppia che ha bisogno di passare tanto tempo insieme. La nostra relazione continua e ci stiamo godendo la vita da fidanzati. Tra noi ci sono rispetto, amore, passione, voglia di conoscersi e di costruire qualcosa per sempre”, ha confidato di recente la 28enne.

Mai una discussione tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

“In dieci mesi lui e io non abbiamo mai avuto una discussione, pur essendo in una fase iniziale nella quale è normale che si creino incomprensioni”, ha sottolineato Cecilia Rodriguez.