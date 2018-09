Cecilia e Ignazio nuova casa: “Abbiamo bisogno di stare tanto tempo insieme”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno ancora insieme: convivono da poco in una nuova casa

Procede a meraviglia la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. A un anno dalla partecipazione al Grande Fratello Vip, la coppia è più unita che mai. Complice pure la convivenza, avviata subito dopo la fine del reality show. Negli ultimi mesi, però, Cecilia e Ignazio hanno deciso di traslocare in un appartamento più grande, adatto alle esigenze di entrambi. “Abbiamo appena finito di svuotare tutte le valigie e adesso ci godiamo la casa con gli spazi giusti. Stiamo continuando ad arredarla giorno per giorno: i primi giorni abbiamo dormito sul materasso per terra”, ha raccontato la sorella di Belen al settimanale Nuovo.

Cecilia e Ignazio: passione alle stelle dopo un anno insieme

“Siamo una coppia che ha bisogno di passare tanto tempo insieme”, ha confidato Cechu. “La nostra relazione continua e ci stiamo godendo la vita da fidanzati. Tra noi ci sono rispetto, amore, passione, voglia di conoscersi e di costruire qualcosa per sempre”, ha aggiunto la modella argentina. Ignazio e Cecilia puntano al matrimonio e alla creazione di una famiglia, ma per il momento preferiscono godersi la vita da fidanzati. “In dieci mesi lui e io non abbiamo mai avuto una discussione, pur essendo in una fase iniziale nella quale è normale che si creino incomprensioni”, ha sottolineato la Rodriguez.

Il prossimo viaggio di Cecilia e Ignazio sarà in Africa

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono uniti dalla passione per i viaggi. Dopo le Maldive, Cefalù, la Sardegna e Ibiza, la coppia è pronta per l’Africa. Come annunciato dall’ex gieffina, i due faranno presto un safari.