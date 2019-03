Cecilia Rodriguez ringrazia: il gesto di solidarietà per il suo compleanno

Cecilia Rogriguez dal cuore d’oro: niente regali ma beneficenza per il suo compleanno

Cecilia Rodriguez ha festeggiato alla grande il giorno del suo compleanno. Ieri la sorella di Belen ha compiuto ben 29 anni. Circondata da amici, parenti e persone care, ha celebrato in grande stile il suo giorno speciale. Stamattina, sui social, Cecilia ha voluto però ringraziare anche le persone che non erano presenti fisicamente alla sua festa, ovvero i suoi fan. Alla gente che le ha inviato gli auguri e a tutti quelli che le hanno scritto o dedicato un pensiero speciale la Rodriguez ha espresso tutta la sua riconoscenza anche se, tra tutti, una menzione speciale ha riservato ad un gruppo in particolare. Cecilia, in pratica, ad alcuni fan che le avevano domandato cosa volesse ricevere in regalo il giorno del suo compleanno, ha chiesto di fare una donazione in beneficenza. Questi, allora, l’hanno presa alla lettera, riempiendo di orgoglio il cuore della ragazza.

Cecilia Rodriguez ringrazia i fan: il grande gesto di solidarietà in occasione del suo compleanno rende fiera la sorella di Belen

Il dono dei fan di Cecilia Rodriguez ha oggi sicuramente un grande valore per lei. La sorella di Belen, infatti, ha mostrato con orgoglio la lettera attestante la donazione fatta dai ragazzi e le ragazze che la seguono con affetto. I soldi sono stati donati alla Fondazione Umberto Veronesi, che da anni si occupa e sostiene la ricerca e la divulgazione scientifica. La quota devoluta dal fan club della Rodriguez andrà a finanziare la ricerca sui tumori, destinata a sostenere gli studi in campo oncologico (come la sperimentazione di nuove cure e terapie per le persone affette da questa terribile malattia).

Cecilia Rodriguez compie 29 anni: ecco cosa le ha regalato Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez, stando alle ultime indiscrezioni, pare abbia ricevuto per il suo compleanno un regalo speciale da parte del fidanzato Ignazio Moser. Quest’ultimo, proprio recentemente, ha acquistato un viaggio alle Mauritius. Un soggiorno di sei giorni che, probabilmente, è stato scelto dallo sportivo perché considerato il dono ideale per la sua innamorata.