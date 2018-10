Cecilia Rodriguez: Francesco Monte? “Non è facile trovare una come me”

Cecilia Rodriguez rompe il silenzio: Francesco Monte al Gf Vip? “Non è possibile che sia ancora io la cattiva e che si debba per forza parlare di me”

La partecipazione di Francesco Monte al Grande Fratello Vip ha inevitabilmente riacceso i riflettori sulla sua precedente relazione con Cecilia Rodriguez. Con la sorella di Belen, infatti, l’ex tronista è stato fidanzato per ben 4 anni, fino a quando la stessa non ha deciso di rompere con lui l’anno scorso, in diretta, durante una puntata del Gf Vip. Dopo di Francesco Cecilia si è fidanzata con Ignazio Moser, conosciuto appunto durante la sua partecipazione al reality di Canale 5, e di loro, ancora oggi, si continua a parlare in TV. Il fatto che il suo ex stia partecipando al Grande Fratello Vip non la disturba ma, come rivela lei stessa al settimanale Chi, è l’atteggiamento generale nei suoi confronti che non le sta piacendo. “Non è possibile che, dopo tutto questo tempo sia ancora io la cattiva e che si debba ancora parlare di me” dice Cecilia “È ora di voltare pagina”.

Francesco Monte soffre ancora per la sua ex fidanzata, Cecilia Rodriguez dichiara: “Mi ha perso per le sue responsabilità. Non è facile trovare una come me”

Cecilia Rodriguez, pur essendo stata molto impegnata tra lavoro, viaggi e il suo Ignazio, un’occhiata a Monte al Gf Vip pare comunque l’abbia data. “Francesco è una persona alla quale ho voluto molto bene e mi dispiace se soffre” ha dichiarato lei a tal proposito “Io credo nel suo dolore perché è stato anche il mio, ma poi ho trovato una persona con la quale sorridere e fare progetti. E a lui auguro la stessa cosa. So che non è facile trovare un’altra come me, ma mi ha perso anche per le sue responsabilità”. Giulia Salemi? Sul nuovo flirt di Monte e sulle dichiarazioni fatte a Casa Signorini Cecilia Rodriguez spiega: “Era una battuta. Capisco che chi vuole fare spettacolo voglia far parlare di sé, ma dovrebbe farlo per ciò che rappresenta e non perchè il suo nome si lega al mio o a quello di Belen”.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, amore a gonfie vele: i due pensano già ad un figlio

Il matrimonio, al momento, non è tra i progetti di Cecilia e Ignazio Moser. Oggi, però, la coppia ha svelato a Chi di avere dei progetti seri per il futuro. Niente nozze ma un figlio sì, e forse anche molto presto. “Il matrimonio non è una cosa che sogno” ha infatti confessato lei “Penso invece ad un figlio perchè Ignazio è la persona giusta con cui farlo”. Dello stesso pensiero, inoltre, pare essere anche Ignazio che al settimanale di Alfonso Signorini ha detto: “Mi sento un potenziale padre. Il matrimonio è una conferma di cui non ho bisogno. Cecilia ha un grande istinto materno”.