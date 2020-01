Cecilia Rodriguez parla di Monte e avverte Ignazio sui figli

Cecilia Rodriguez torna parlare di Francesco Monte e lancia l’avvertimento a Ignazio Moser sui figli

Cecilia Rodriguez è pronta a guidare la seconda edizione di ‘Ex On The Beach’ (MTV, canale 130 di Sky e in streaming su NOW TV – prima puntata il 22 gennaio alle 22.50, 9 episodi più il decimo con il format ‘Best of’). Al suo fianco ci sarà Ignazio Moser con il quale ha rilasciato un’intervista a Chi dove è tornata a parlare anche della sua vita sentimentale e, in un passaggio della chiacchierata, di Francesco Monte. Spazio anche alla sorella maggiore: la ‘piccola’ Rodriguez ha confermato di aver ricevuto dei saggi consigli da Belen, prima di intraprendere l’avventura in qualità di conduttrice: “Lo ammetto: ho chiesto aiuto a mia sorella che mi ha messo subito ‘sotto’ a lavorare. Mi ha fatto ripetere il copione a voce alta e mi ha registrato perché potessi riascoltare la mia voce. E ora mi tuffo dentro a questo viaggio…”

Cecilia: “Con gli ex ho già dato”

Cecilia non ha nemmeno nascosto che la coppia da cui prende ispirazione è proprio quella formata dalla sorella e da De Martino. “Ispirazione? Da Belen e Stefano, ma con sana e positiva competizione”. Moser pensa ancor più in grande e dichiara scherzando: “A Brad Pitt e Angelina Jolie e al loro lavoro insieme. Punto in alto, dai!”. Chi magazine domanda all’argentina se avesse mai partecipato allo show ‘Ex On The Beach’ come concorrente e lei torna a parlare di Francesco Monte: “Non dovrei dire di no, perché tutte le volte che ho rifiutato qualcosa, poi l’ho fatta. Comunque: no! E poi con gli ex che entrano ho già dato”. Il riferimento è chiaramente all’entrata al GF Vip 2 del tarantino, che vide naufragare in mondovisione la sua relazione.

“Non sono incinta ma avremo tre figli”

Cecilia ha infine lanciato un simpatico avvertimento al suo fidanzato attuale. Tema, la possibilità di mettere su famiglia. “Non sono incinta… per ora. Ma già lo sa: avremo tre figli e non saremo mai ex… On The Beach”. Tutto chiaro Ignazio?