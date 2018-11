Cecilia Rodriguez: ecco cosa pensa del rito di Fariba, la madre di Giulia Salemi

La reazione di Cecilia Rodriguez al rito di Fariba su Francesco Monte e Giulia Salemi

Continua a far discutere il presunto rito magico di Fariba Therani sulla figlia Giulia Salemi e Francesco Monte. Com’è noto la persiana avrebbe usato per l’operazione dei peli pubici di Cecilia Rodriguez. E quest’ultima ha finalmente detto la sua sulla questione. Ospite di CR4 di Piero Chiambretti, la sorella di Belen si è fatta una grossa risata e ironicamente ha detto, rivolta a Alfonso Signorini: “Queste cose non si fanno!”. Insomma, la fidanzata di Ignazio Moser non è apparsa turbata o scocciata dalla faccenda: ci ha semplicemente riso su, del tutto incurante del polverone mediatico che ne è venuto fuori.

Fariba Therani ha ribadito che il rito magico era solo uno scherzo

Intanto nell’ultima ospitata a Pomeriggio 5 Fariba Therani ha chiarito che non c’è mai stato nessun rito magico a Casa Signorini. Solo una semplice preghiera in persiano e nulla più. “Non sono una strega”, ha assicurato l’ex concorrente di Pechino Express a Barbara d’Urso. “Io non ho portato nulla per il rito. Gli autori mi hanno chiesto di fare una cosa divertente. Non ho pensato alle conseguenze”, ha raccontato la madre di Giulia Salemi.

Fariba Therani a Pomeriggio 5: “Non sono una strega”

“C’è tanta gente che scrive cose terribili su di me, ma io non penso di essere così importante ed andare a Casa Signorini e decidere. Sono basita che la gente abbia creduto a tutto questo”, ha sottolineato Fariba Therani.