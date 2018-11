Cecilia Rodriguez e la madre parlano del loro passato in Argentina

Nuovi aneddoti sul passato di Cecilia Rodriguez in Argentina: parla la madre Veronica

Cecilia Rodriguez e sua madre sono state le protagoniste dell’ultima puntata dell’Armadio di Chechu del sito 361magazine.com. La signora Veronica compare raramente in TV ma, ogni volta che lo fa, racconta sempre degli aneddoti sulla sua famiglia. In Argentina, la famiglia Rodriguez non ha vissuto sempre dei periodi facili: ricordiamo ancora i racconti di Jeremias, che ha dovuto lottare molto per non imboccare strade sbagliate. Veronica è una donna forte ed è riuscita sempre a tenere unita la sua famiglia. Adesso è più felice che mai perché ha visto i suoi figli realizzarsi lavorativamente, ha un nipotino fantastico (Santiago) e il matrimonio non è mai problematico.

La madre di Belen e Cecilia: momenti felici

Durante la puntata dell’Armadio di Chechu, madre e figlia hanno parlato del loro passato e di alcuni momenti che hanno ricordato in maniera nostalgica (sapendoci ridere anche su): “Mi madre mi faceva delle treccine quando ero piccolina. E una volta è successo che questi capelli erano talmente lunghi che mia madre si era stancata di pettinarli e me li ha tagliati corti”. Ora Cecilia ha il terrore di tagliarli! Hanno provato diversi abiti e, tra un pantalone e una camicia, hanno raccontato altro sul loro passato.

I litigi tra Cecilia Rodriguez e sua madre

“Quando ero piccolina, chiamavo mia madre e le dicevo: ‘Aiutami, che non so cosa mettere’. Ma litigavamo sempre”. La madre di Belen Cecilia le imponeva di mettere gli abiti che piacevano a lei. Questo è stato motivo di innumerevoli litigi. Ma, oltre a questi, non ce ne sono stato poi così tanti. Sembra proprio che Veronica non si sia mai intromessa nelle relazioni della figlia: al Gf Vip, ad esempio, non ha detto a Cecilia di ritornare da Francesco Monte (che recentemente ha avuto un brutto momento), ma di vivere liberamente tutte le emozioni assieme ad Ignazio Moser. Un rapporto madre-figlia speciale, che emerge ogni volta che appaiono insieme!