Cecilia Rodriguez e Ignazio, segreti intimi: cosa amano fare a letto

Uno dei servizi più piccanti della seconda puntata di Le Iene ha visto protagoniste quattro coppie quantomai diverse fra di loro. Ospiti dello spazio dedicato alla sessualità di questo episodio del programma di Italia 1 sono stati Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, Alessandro Cecchi Paone e il suo giovane fidanzato Simone e infine i due arzilli vecchietti e nonni influencer Faustino e Maria.

L’occasione per parlare un po’ di argomenti “intimi” è stata legata al fatto che, in tempi non sospetti, Jennifer Lopez avrebbe imposto al neo marito Ben Affleck (all’interno del contratto pre-matrimoniale) una condizione molto curiosa. JLO, infatti, avrebbe obbligato il compagno a fare l’amore almeno quattro volte a settimana. Cosa avranno rivelato, dunque, i due più celebri intervistati del gruppo?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono sbottonati parecchio sul tema, parlando senza troppi problemi di due rapporti intimi circa a settimana, in media. Ma non solo. L’intervista è stata anche l’occasione per rivelare molti altri loro segreti sotto le lenzuola. Per esempio, Ignazio e Cecilia hanno rivelato che il posto più strano dove l’hanno fatto è stato nei camerini di Mattino 5, quando il loro rapporto era iniziato da poco.

Inoltre, i due (che stanno insieme da 5 anni) hanno raccontato quali sono le rispettive parti del corpo che preferiscono. Cecilia ha risposto che adora gli occhi di Ignazio, mentre il ciclista ha detto che preferisce il fondoschiena della compagna argentina, per la precisione la parte della schiena subito sopra il lato B. Ignazio si è poi permesso di dire che spesso è lei che gli dice “basta” quando sono “impegnati” sotto le coperte da troppo tempo.

Cecilia, per il resto, ha detto che non tradirebbe Ignazio con nessun uomo al mondo, anche se lui è consapevole che la fidanzata è completamente persa per Brad Pitt. L’ex gieffino, tra l’altro, è a quanto pare quello che fra i due prende l’iniziativa: a volte basta un semplice gesto con la testa per convincere Cecilia.

Passando ai dettagli ancor più hot: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno rivelato a Le Iene anche quella che è la loro posizione preferita a letto. Ignazio ha fatto a proposito un simpatico giro di parole: “Quella che piace al lupo”. Cecilia, maliziosa, ha a questo punto aggiunto: “La pecorella!”.