Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, quanto costa l’estate di lusso in Trentino? Cifra da non credere

Fuga d’amore per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. In attesa della nascita della piccola Clara Isabel, prevista per ottobre 2025, la coppia si gode ogni momento della gravidanza. Dopo aver trascorso qualche mese nel loro rifugio del cuore, la Toscana, hanno deciso di scappare dal caldo estivo e rifugiarsi nel fresco delle montagne del Trentino Alto Adige. Per il loro soggiorno da sogno, hanno scelto un hotel caratteristico e decisamente esclusivo. E come da tradizione, il lusso non manca: il prezzo della loro oasi di pace? Da capogiro.

Vacanze lussuose per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Si tratta del Ansitz Steinbock, un angolo di paradiso nel cuore delle Dolomiti, a Bolzano. La struttura vanta di una spa esclusiva, con piscine esterne e interne riscaldate, una zona wellness dedicata al relax totale e numerosi trattamenti personalizzati. Il cuore di quest’ oasi è nelle 12 suite, ciascuna progettata per fondere perfettamente tradizione alpina e comfort moderni. Ogni camera è un rifugio esclusivo, con letti king-size, bagni con vasche immense, docce a pioggia.

Le pietre naturali e i legni pregiati definiscono l’atmosfera, mentre alcuni ambienti vantano balconi privati con panorami mozzafiato sulle vette circostanti. Le suite più raffinate includono camini a vista, angoli relax con poltrone e jacuzzi private, per un’esperienza di soggiorno senza precedenti. “Qualche giorno di relax tra natura, colori e ottimo cibo d’estate amiamo sempre di più la montagna“, scrive Cecilia Rodriguez sul suo profilo Instagram, accompagnando una serie di scatti in compagnia di Ignazio Moser. Ma quanto costa il soggiorno da sogno? Il prezzo è da non credere. Le tariffe partono da 400 euro a notte a persona per le suite standard, ma per le più esclusive si arriva facilmente a 800/1000 euro a notte, a seconda della stagione.

D’altronde, le nostre amate celebs possono permettersi di tutto e, quando si tratta di vacanze, non badano a spese. Per Cecilia questo è un periodo particolarmente turbolento, ricco di alti e bassi. Da una parte, la felicità per l’arrivo della prima figlia, tanto cercata e desiderata. Ma dall’altra, le voci sempre più insistenti su una presunta rottura con la sorella Belen. In un momento così delicato della sua vita, l’ex ciclista si dimostra il compagno perfetto, pronto a darle tutto il supporto di cui ha bisogno. La coppia si rifugia nella tranquillità e spensieratezza della montagna, lontano dalle chiacchiere e dagli occhi indiscreti dei riflettori, dove l’unica cosa che conta è il loro amore.