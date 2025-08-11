Belen e Cecilia Rodriguez, gelo totale: spuntano retroscena shock della rottura

Tra Belen e Cecilia Rodriguez è gelo profondo. Un silenzio che va avanti da mesi, senza il minimo segnale di riavvicinamento. Un tempo inseparabili, complici sui social come nella vita di tutti i giorni, oggi le due sorelle sembrano evitarsi con una freddezza che non passa inosservata. Ma cosa sta succedendo tra le due? Le voci si rincorrono: c’è chi parla di screzi personali, chi tira in ballo questioni economiche. Le ipotesi si moltiplicano, ma la verità resta avvolta nel mistero. Intanto, nuovi retroscena iniziano a trapelare su quella che ormai è diventata una delle rotture familiari più chiacchierate dello showbiz.

Belen e Cecilia Rodriguez, retroscena sulla rottura

In un primo momento si è parlato di un acceso scontro tra Ignazio Moser e Belen, poi sono circolate voci su presunte tensioni legate alla gravidanza di Cecilia. Ma tra le ipotesi che si rincorrono spunta anche quella che a dividerle potrebbero essere stati i soldi. Alla base della frattura ci sarebbe stata la gestione del business legato al loro marchio di moda. Insieme al fratello Jeremias, hanno dato vita a una linea di abbigliamento e a un brand di costumi. Ma ultimamente, Belen avrebbe espresso la volontà di uscire dalle società, una mossa che non sarebbe affatto piaciuta a Cecilia e che avrebbe generato più di qualche tensione.

E ora arriva una nuova ipotesi, direttamente dalla penna di Gabriele Parpiglia. Nella sua ultima newsletter Chicchi di Gossip, sgancia l’ennesima bomba: “Ancora una volta Belen è stata messa alla porta, anzi, Cecilia non ha voluto nemmeno incontrarla”, scrive. Al centro della frattura, ancora una volta, ci sarebbe Moser, marito di Cecilia e futuro papà della loro bambina. “Il muro che vede protagonista Ignazio è invalicabile”, aggiunge Parpiglia, sottolineando quanto la sua presenza sia diventata un vero nodo irrisolto tra le due sorelle.

Nonostante il lieto evento, Cecilia avrebbe deciso di tagliare fuori Belen dalla sua vita, al punto da escluderla completamente dalla quotidianità e dai momenti più intimi della gravidanza. Secondo quanto riportato da Parpiglia, la frattura non sarebbe un fatto recente. Anzi, avrebbe una data ben precisa: il 5 marzo scorso. Sarebbe stata proprio Cecilia, stando alle sue fonti, a mettere un punto definitivo al rapporto, voltando pagina senza mai guardarsi indietro. E mentre il tempo passa, il silenzio si fa più pesante e il muro tra le due sembra diventare sempre più alto. Ricomporranno il legame o resterà solo un capitolo chiuso? Sarà il tempo a dirlo.