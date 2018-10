Cecilia Rodriguez dopo Francesco Monte: cambia squadra per amore di Ignazio

Cecilio Rodriguez, cambio squadra e cambio uomo

Cecilia Rodriguez, sorella minore della più famosa Belen Rodriguez, confida in una intervista a Fuorigioco -inserto domenicale de La Gazzetta dello Sport- di aver cambiato squadra per amore. Infatti la bella Cecilia prima tifava la sempre vincente Juventus per amore di Francesco Monte, adesso pare essere più votata ai colori nero-azzurro dell’Inter, squadra del cuore invece di Ignazio Moser suo attuale fidanzato. “Io tifo Inter, ma a dire il vero sono una venduta. Il mio ex fidanzato era della Giuventus e io tifavo Giuve. Ora invece sono nerazzurra”, così ha dichiarato Cecilia Rodriguez all’inserto. Cambiare squadra per amore è un bel atto di fedeltà e grande sentimento, Ignazio dovrebbe esserne felice e fiero della sua Chechu; anche se chi realmente tifa il calcio non tradisce mai la propria fede calcistica. Ahia Cecilia, ti sei salvata in calcio d’angolo!

Cecilia e Ignazio Moser sempre molto innamorati

Va tutto bene tra Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, i due affiatati fidanzatini che si sono conosciuti un anno fa nella Casa del Grande Fratello Vip. In questi giorni sono in Africa per festeggiare i primi 11 mesi d’amore. Un safari bollente il loro, tra scatti mozzafiato del paesaggio e dei loro bei corpi scolpiti e tonici. Stanno trascorrendo una meravigliosa vacanza romantica a suon di baci nella savana africana. Felici postano ogni giorno sui loro sempre aggiornati profili social alcune foto ricordo che mostrano al mondo intero che tra loro va tutto a gonfie vele.

Dalla Savana tifando Inter

Un amore a colpi di goal quello tra Cecilia ed Ignazio, tutto prosegue bene anche nella calda Savana. Chechu sempre innamoratissima di Ignazio, infatti sottolinea nell’intervista a proposito dell’attuale bomber juventino Cristiano Ronaldo: ” Ma tanto non mi piace”. Questo dimostra infatti che non ha occhi che per il bel Moser!