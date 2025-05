Cecilia Rodriguez dea col pancione, ma Ignazio è di nuovo lontano: foto e retroscena

Una ‘dea’ argentina ha fatto tappa in Puglia. Cecilia Rodriguez, che sta trascorrendo dei giorni di relax nel sud Italia, nelle scorse ore si è mostrata in costume e con il pancione, consegnando al suo profilo Instagram un album fotografico suggestivo. La modella si è mostrata in tutto il suo splendore, mettendo in risalto le rotondità che custodiscono la figlia Clara Isabel. E Ignazio Moser? È molto lontano. Si trova a Silvertone, villaggio nella contea di Northamptonshire in Inghilterra. L’influencer trentino si è recato oltremanica per seguire la tappa del MotoGp. Un viaggio non solo di svago. In Inghilterra si trova anche in qualità di testimonial del famoso brand di orologi Tissot.

Da un lato Cecilia che si gode il sole della Puglia, dall’altro il marito sotto i cieli plumbei britannici. Una lontananza che ha immediatamente rinfocolato le voci che vorrebbero i due coniugi distanti non solo geograficamente, ma anche sentimentalmente. Sotto all’album sopracitato in cui la Rodriguez si è mostrata in forma smagliante sono infatti piovuti tantissimi commenti. Molti followers hanno domandato all’argentina che fine avesse fatto suo marito, ipotizzando, tanto per cambiare, che ci sia una crisi in corso. E Cecilia come ha reagito? Rimanendo in silenzio, come ormai fa da settimane. Bocca cucitissima. Viene da chiedersi chissà perché non smentisce, caso mai ci sia qualcosa da smentire.

Nel frattempo rimane caldissimo anche il gossip riguardante il gelo polare venutosi a creare con Belen. Da prima di Pasqua le due sorelle non si calcolano, almeno a livello pubblico. La conduttrice, addirittura, non si è mai mostrata sui social assieme a Cecilia da quando quest’ultima ha ufficializzato la dolce attesa della piccola Clara Isabel. Una situazione del tutto inaspettata, a tratti surreale, se si considera che le due sorelle sono da sempre unite da un legame viscerale. Che cosa ci sia alla base dell’allontanamento non è dato saperlo. Fatto sta che sembra ormai certo che qualcosa di piuttosto grave a livello familiare sia accaduto. I ben informati sussurrano che mamma Veronica Cozzani e papà Gustavo stiano provando a far riconciliare le figlie.