Cecilia Rodriguez: “Da zia a mamma il passo è breve”, retroscena milanesi

I tempi sono maturi per una gravidanza? Pare di sì. Il magazine Gente ha sorpreso Cecilia Rodriguez a Milano, in compagnia della sua nipotina Luna Marì, la neonata venuta alla luce dalla love story vissuta da Belen e Antonino Spinalbese. La sorella minore di ‘Belu’ è stata immortalata mentre ha fatto da baby sitter per un giorno alla piccina: giro in carrozzina, spuntino da dare alla bimba con il biberon, abbracci, baci, operazioni per riportare la piccola alla calma etc etc. La sudamericana se l’è cavata benissimo. Insomma, Cecilia sembra proprio avere la ‘stoffa’ da mamma. Quindi?

Quindi, assieme a Ignazio Moser, con il quale condivide da quattro anni una relazione sentimentale (i due si sono conosciuti nel 2017 all’interno della Casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip), ha appena acquistato casa a Milano. Dopo un periodo trascorso in affitto, dove hanno fatto ‘prove’ di convivenza, l’argentina e il trentino hanno scelto di procedere con la compera di un appartamento.

Il magazine Gente ha spiegato che all’origine di tale decisione ci sono due motivi importanti: uno riguarda il fatto che ora Cecilia sarà più vicina alla dimora di Belen, così da poter essere ancor più presente nella sua vita e in quella della nipotina Luna Marì; l’altro è che nella nuova abitazione c’è più spazio rispetto a quella precedente. Infatti, la casa acquistata è dotata pure di una stanza per un futuro bebè.

Insomma, Cecilia e Ignazio sembra che stiano predisponendo tutto l’occorrente per non farsi eventualmente trovarsi impreparati laddove dovesse arrivare un frutto d’amore. I ben informati sostengono che se all’inizio della relazione Moser non voleva affrettare i tempi circa il metter su famiglia, ora ha cambiato idea e sarebbe molto più incline a condividere con la Rodriguez l’esperienza della genitorialità.

Dal canto suo Cecilia non ha mai nascosto la sua voglia di maternità, spiegando in diversi frangenti che avere un figlio per lei è una priorità. Adesso che tutti i tasselli sembrano avere trovato la collocazione giusta, il ‘traguardo’ pare sempre più vicino. Tutto è pronto e apparecchiato.