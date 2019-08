Cecilia cucina con Francesco Moser, Ignazio commenta: “Coppia inedita”

Cecilia Rodriguez in cucina con Francesco Moser. Il commento di Ignazio

In questi giorni, Cecilia Rodriguez si è spostata con il suo fidanzato nella tenuta Moser. La modella argentina, infatti, si è fatta vedere in vesti ‘inusuali’ perché è apparsa mentre si dava da fare in campagna, tra galline e fornelli. Con la famiglia del suo Ignazio, la sorellina di Belen sembra trovarsi davvero bene. Nonostante gli inizi siano stati un po’ turbolenti. Come sicuramente ricorderete, infatti, Cecilia ed Ignazio si sono conosciuti sotto il tetto della casa del Grande Fratello Vip ma la loro unione ha scatenato grandi bufere. In primis perché Cecilia era ancora legata a Francesco Monte e poi perché il papà di Ignazio non era molto felice del percorso che suo figlio stava facendo. Una volta usciti dalla casa, però, le cose sono cambiate radicalmente. Perché Cecilia è riuscita a conquistare la famiglia Moser in un battibaleno e anche Ignazio è piaciuto subito ai Rodriguez. Insomma, la loro è un’unione davvero felice.

Cecilia in cucina con Francesco Moser, Ignazio commenta

Cecilia in questi giorni è a casa di Ignazio circondata, dunque, da tutti i Moser. Oggi la ragazza si è dilettata a preparare il pranzo del sabato proprio con il patriarca, Francesco Moser! A rivelare ciò è stato Ignazio tramite delle Instgram stories. Il modello si è recato in cucina e riprendendo la sua fidanzata insieme al suo papà ha commentato così: “Oggi coppia inedita ai fornelli, la Chechu fa coppia con il Checco“. Cecilia è apparsa un tantino preoccupata ed ha precisato: “Allora, io ho fatto le patatine che lui (Francesco Moser ndr) si sta già mangiando con il pollo, mentre lui ha fatto le orecchiette al ragù”. Il siparietto che Ignazio Mosere ha regalato ai suoi tantissimi follower è stato a dir poco divertente.

Cecilia Rodriguez e il rapporto con la famiglia di Ignazio

Fa tanto ‘scalpore’ vedere Cecilia insieme a Francesco Moser. Tutto ciò perché, come detto prima, l’inizio non era stato dei più rosei. Ora, però, il passato è da lasciare alle spalle visto che proprio Ignazio circa un mesetto fa ha dichiarato che la sua famiglia vuole molto bene alla sua fidanzata perché lei, grazie alla sua personalità, li ha fatti letteralmente innamorare.