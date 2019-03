Cecilia Rodriguez contro i naufraghi dell’Isola: le parole in difesa di Jeremias

Isola dei famosi, Cecilia Rodriguez si scaglia contro i naufraghi: le parole in difesa del fratello Jeremias

L’eliminazione di Jeremias Rodriguez da l’Isola dei famosi non è proprio andata giù a sua sorella Cecilia. Quest’ultima, che ha dichiarato che stasera sarà presente alla diretta per riabbracciare il fratello, sui suoi social ha chiaramente espresso il suo disappunto in merito alla faccenda. Nel manifestare il suo affetto e il suo supporto a Jeremias, però, la Rodriguez ha pubblicamente criticato gli altri naufraghi rimasti in gara, accusando quest’ultimi di non essere stati molto sinceri, perché capaci di mostrarsi al pubblico per quello che non sono veramente.

Cecilia Rodriguez difende Jeremias e si scaglia contro i naufraghi rimasti a l’Isola dei famosi: “Non arriva la verità a casa”

“Non riesco a spiegarmi l’uscita di Jeremias a l’Isola” ha scritto un utente a Cecilia Rodriguez su Instagram. “Penso che siamo in tanti a non capirlo” ha allora replicato la sorella di Belen. “Purtroppo l’Isola dei famosi non è un reality dove arriva la verità a casa (non avendo una diretta 24 ore su 24)” ha poi aggiunto la stessa “Jeremias è stato uno dei pochi naufraghi sinceri, e che ha sempre collaborato per aiutare la squadra, invece piacciono le persone che riescono a fingere di essere persone che non sono, e vanno avanti”. Cecilia, dunque, ha oggi le idee chiare e, volendo fare un gioco di parole, diciamo che “supporta” Jeremias ma non “sopporta” chi contro di lui si è messo a l’Isola.

Cecilia Rodriguez sempre più innamorata di Ignazio Moser: “Ad un figlio ci pensiamo stesso”

Cecilia Rodriguez, ai suoi fan, ha di nuovo confermato l’intenzione di voler mettere su famiglia insieme a Ignazio Moser. “Ad un figlio ci pensiamo spesso” aveva detto in un’intervista rilasciata al settimanale Gente la sorella di Belen e, ad oggi, i suoi piani sembrerebbero non essere cambiati. Il matrimonio? Quello può ancora aspettare.