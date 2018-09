Cecilia Rodriguez svela: più chili, incinta? A letto con Ignazio oggi?

Cecilia Rodriguez a ruota libera: ingrassata e incinta? Intesa a letto con Ignazio dopo un anno? Il trasloco? Il rapporto con Santiago? Come può non litigare mai con Moser? Tutte le risposte della modella

Cecilia Rodriguez in confidenza: la fidanzata di Ignazio Moser nelle scorse ore si è svelata ai propri follower di Instagram, rispondendo a una svariata serie di quesiti nelle Stories. La modella si è lasciata andare a ruota libera, non risparmiandosi in nulla. Ciò che emerge è che sta attraversando un bel periodo, segnato da un amore forte e solido. A proposito: è tornata a farsi strada la voce che sia incinta, complice qualche chiletto in più post vacanza. Ma cosa c’è di vero? La modella ha fatto chiarezza su questo e molto altro, addirittura anche su come proceda il feeling a letto con l’aitante sportivo. Insomma, non ci resta che andare a leggere tutte le sue risposte.

Cecilia non stop: “Mi sono ingrassata un po’ , ma non sono incinta”

Pronti, via! E subito l’argomento non può che cadere sulla sua love story. Che cosa apprezza più di Moser? “A dir la verità tutto – scrive l’argentina- ma quel che mi piace di più è il sorriso che usa tutti i giorni per affrontare la vita”. E sul passato ha qualche rimpianto? Nessuno, fa sapere Cecilia che aggiunge che se così non fosse non sarebbe come è oggi. Un futuro figlio? Maschio o femmina? A proposito di figli: ha messo su qualche chiletto, è incinta? “Mi sono ingrassata un po’, ma non sono incinta”. Nessuna dolce attesa quindi. E a letto con Ignazio a distanza di un anno? Il feeling è sempre intatto? “Sempre più bello”, risponde con entusiasmo.

Ignazio e Cecilia non litigano mai? Il merito è di Moser

In questi giorni inoltre si è trasferita (sempre a Milano). Motivi del trasloco? La Rodriguez spiega che ha cambiato dimora per il semplice problema dello spazio, visto che l’abitazione in cui alloggiava prima era molto piccola. Parole anche sul nipote Santiago. Che rapporto ha con lui? Cecilia si limita a pubblicare un video in cui il figlio di Belen, felice, suona la fisarmonica. Il messaggio è chiaro: il loro rapporto è molto affettuoso e amorevole. Ultima curiosità. Come è possibile che con Ignazio non litighi mai? In questo caso il merito va soprattutto al giovane ciclista: “Vi dico la verità. Ignazio ha tanta pazienza”.