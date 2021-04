Cecilia Rodriguez cambia idea: “Perché non sposo Ignazio Moser”

Ciclicamente si parla di matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Da quando sono usciti dal Grande Fratello Vip nel 2017 la sorella di Belen e il figlio di Francesco sono più uniti e affiatati che mai. Convivono tra Milano e Trento e non hanno mai nascosto di fare progetti di vita importanti. La modella argentina ha più volte ammesso di sognare matrimonio e figli ma ora sembra aver fatto un passo indietro.

Durante un ask su Instagram Cecilia Rodriguez ha chiarito che sta bene così, che è contenta di convivere con Ignazio Moser e che non sogna più le nozze come un tempo:

“È l’uomo della mia vita, lo sposerei più che volentieri, ma i tempi sono cambiati… Stiamo bene così”

Cecilia Rodriguez ha inoltre confidato di aver deciso insieme a Nacho di mostrare meno sui social network la loro love story per godersi di più in privato, tra coccole e intimità. Se il progetto matrimonio è stato messo in stand by, è più forte che mai il sogno di allargare la famiglia. Cechu desidera avere almeno tre bambini dal suo Ignazio.

In attesa di novità importanti Cecilia e Ignazio stanno per trasferirsi in un nuovo appartamento a Milano. Al momento la casa è ancora in ristrutturazione ma i due non vedono l’ora di traslocare anche se ad oggi non c’è ancora una data precisa.

La Rodriguez ha ribadito che Ignazio le ha letteralmente cambiato la vita e non è di certo pentita di aver mollato l’ex fidanzato Francesco Monte al Grande Fratello Vip. Una follia, un casino che ha fatto scalpore per settimane, ma alla fine ha vinto Cecilia: il sentimento che provava per Moser è stato sincero e forte fin da subito.

Cecilia Rodriguez ha spiegato ai suoi fan che grazie ad Ignazio Moser la sua vita è cambiata e oggi, a 31 anni compiuti, si sente una donna migliore, più matura e completa. Del resto la più piccola di casa Rodriguez ha sempre dato un’importanza speciale all’amore. Un valore unico anche per Belen, rinata accanto ad Antonino Spinalbese.

In questo periodo Cecilia Rodriguez è divisa tra l’attività di web influencer e due brand di moda fondati con Belen. Ignazio Moser è pronto invece per l’Isola dei Famosi: l’ex ciclista entrerà nel cast del reality show tra qualche settimana dopo i ritiri di Beppe Braida, Brando Giorgi ed Elisa Isoardi.