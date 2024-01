Cecilia Rodriguez, anello scomparso: l’argentina fa chiarezza

Nel novembre del 2022, Ignazio Moser ha ufficialmente chiesto a Cecilia Rodriguez di diventare sua moglie. A distanza di un anno e mezzo, dopo diverse posticipazioni, sembra proprio che il grande giorno sia vicino. In alcune storie pubblicate pochi giorni fa, l’influencer ha rivelato di essere andata a Verona presso l’atelier Emé per scegliere il suo vestito da sposa. Per quanto riguarda la data, la Rodriguez è rimasta ancora sul vago.

A quanto pare, il matrimonio dovrebbe essere il prossimo giugno, ma, con loro, le cose potrebbero sempre cambiare, perché, come ha detto Cecilia, “sono fatti così“. Una risposta che ha fatto discutere, considerano anche che da un bel po’ di tempo non si vede più il famoso anello sulla mano della modella. Da diversi giorni, Cecilia è stata sommersa di messaggi dai suoi follower, preoccupati per la scomparsa del regalo di Ignazio, temendo che ciò possa indicare una nuova crisi o lite con il fidanzato.

Tuttavia, l’ex naufraga ci ha tenuto a rassicurare tutti i suoi fan, facendo chiarezza sulla questione. Questa mattina, 24 gennaio, l’argentina ha aperto un box domande sul suo profilo Instagram, per rispondere alle curiosità dei suoi seguaci. Tra le varie domande, non è appunto mancata quella sul tanto discusso anello di fidanzamento. Al che, Cecilia ha spiegato che non vi è alcun motivo nascosto dietro il fatto che non indossi più il gioiello, ma la vera ragione è semplicemente che lo ha dimenticato in Argentina.

Durante le vacanze di Natale, la Rodriguez è volata a Buenos Aires insieme al compagno Ignazio Moser e a tutta la sua famiglia. Lì, tra feste e balli scatenati, aveva messo da parte tutti i suoi gioielli in un armadio di casa per evitare di perderli. Fortunatamente, la madre di Cecilia è rientrata in Italia dopo di lei, quindi potrà presto recuperare l’anello regalatole dal suo futuro marito.

Insomma, nessuna lite o crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Nonostante gli alti e bassi della loro storia, la coppia nata più di 6 anni fa nella Casa del Grande Fratello Vip è ancora più innamorata che mai.