Cecilia Rodriguez, aggiornamenti salute figlia: come sta e cos’è accaduto dopo il parto

Come stanno Cecilia Rodriguez e la figlia Clara Isabel? L’influencer argentina è diventata mamma per la prima volta lo scorso 15 ottobre. Dopo aver cercato a lungo un frutto d’amore tramite concepimento naturale con il marito Ignazio Moser, è riuscita a coronare il suo sogno grazie anche all’aiuto della PMA, la procreazione medicalmente assistita. Nelle scorse ore, la modella, attraverso una serie di storie Instagram, ha rivelato come ha trascorso i primi dieci giorni dopo il parto. Solo notizie positive: tutto sta filando liscio, oltre ogni sua più rosea aspettativa. I neogenitori e la loro piccina sono anche stati sommersi di regali.

Cecilia Rodriguez, aggiornamenti sulla figlia: “Clara Isabel è sanissima”

“Siamo al settimo cielo, Clara è una bambina meravigliosa ed è sanissima, mangia e ci fa dormire”, ha raccontato Cecilia, fornendo aggiornamenti sulla piccola. Con Ignazio Moser sta vivendo una fase estremamente felice: “Ci stiamo godendo ogni singolo momento di questa avventura, è magica, molto meglio di quanto pensassi”.

L’influencer di origini sudamericane ha colto anche l’occasione per rivolgere calorosi ringraziamenti verso coloro che hanno inviato a ‘Clarita’ un pensiero, lettere e regali, di cui molti fatti a mano. Un grazie sentito lo ha rivolto anche ai brand con i quali collaborano lei stessa e Moser in quanto tali realtà imprenditoriali, attraverso dei gesti e dei doni, hanno fatto sentire la loro vicinanza.

Un’ondata d’affetto che ha contribuito a rendere ancora più speciale la nascita della figlia. “Significa che qualcosa di buono l’ho fatto, mi sta tornando indietro tanto amore”, ha commentato Cecilia.

Infine il ringraziamento speciale alla madre Veronica Cozzani. “Nei giorni precedenti al parto ha cucinato molto così che io mi potessi riposare, grazie mamma”, ha concluso la modella che può contare anche sull’aiuto della sua famiglia d’origine.

Belen e Cecilia, dal gelo alla pace

A proposito della famiglia d’origine, capita a fagiolo il detto “tutto bene, quel che finisce bene”. Durante i mesi della gravidanza, Belen e Cecilia si sarebbero allontanate. Pare che abbiano trascorso la primavera e l’estate senza mai vedersi. I motivi del gelo non sono mai stati resi noti. Anzi le due sorelle, quando hanno parlato della vicenda, hanno tentato di sgonfiare il gossip, affermando che c’è stato sì qualche litigio, ma nulla di grave.

I ben informati sostengono invece che le due argentine erano arrivate ai ferri corti. A riportare la pace sarebbe stata la nascita di Clara Isabel. Oggi Cecilia e Belen hanno ripreso a frequentarsi e a essere unite.