Cecilia pubblica una foto sui social: l’ennesimo smacco per Belen

Anche se le voci sulla lite tra le sorelle Rodriguez sembrano essersi calmate, di fatto, tra le due resta il gelo. Niente più vacanze di famiglia e foto insieme sul set. Sembra che il tempo si sia fermato per Belen e Cecilia. Ma il tempo, in realtà, corre ed anche molto velocemente. Così Belen cerca di recuperare un equilibrio perduto e si dedica a qualche giorno di vacanza in Sardegna con la seconda figlia Luna Marì. Mentre Cecilia pubblica sui social una foto che sembra quasi uno smacco alla sorella maggiore.

La sorella minore della famiglia Rodriguez ha infatti pubblicato, nelle sue storie Instagram, una foto in piscina insieme alla sua socia, nonché amica stretta, e alla figlia di quest’ultima. La foto, tenerissima, vede l’amica di spalle in acqua, insieme a Cecilia, che controlla la piccola che invece si trova a bordo piscina. Una scritta in cima alla foto riporta un complimento alla sua amica: “Una super mamma”. E’ sbagliato pensare che ogni gesto delle due possa fare riferimento all’altra sorella. Però chi segue da sempre la famiglia Rodriguez conosce perfettamente il legame strettissimo che univa le due ragazze. Vedere che Belen si trova in vacanza da sola con la piccola Luna e Cecilia in piscina con la sua amica e un’altra bimba fa davvero molto strano.

Cecilia posta una foto tenerissima e il pensiero corre veloce a Belen

Difficile sapere se le due potranno mai trovare di nuovo la serenità di un tempo. La discussione deve, però, essere stata davvero importante. Al punto tale che le sorelle non riescono a trovare un punto d’incontro. Gestiscono magistralmente il distacco. Senza mostrare alcun tipo di sentimento, né tantomeno rancore verso l’altra. E se Cecilia adesso è concentrata sull’arrivo della piccola Clara Isabel e sulla gestione del suo rapporto con Ignazio Moser, Belen pare aver ritrovato il sorriso.

Seguendo l’onda estiva della leggerezza e della spensieratezza, la showgirl argentina potrebbe aver già trovato un flirt che la distrarrà. Pare infatti che Belen possa essere molto attratta da un giovane cantante di grande fascino, ovvero Olly. I due hanno avuto un breve scambio social tempo fa (Da single convinta a fan innamorata: Belen sta corteggiando Olly?). E di recente sono stati avvistati insieme al concerto di Marracash. Chissà se la Rodriguez, dopo un lungo periodo di pausa, ci riserverà finalmente qualche sorpresa in questa calda estate? Noi aspettiamo fiduciosi.