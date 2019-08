Cecilia e le foto con Ignazio: “Quando diventa business non lo vedete”

Cecilia Rodriguez e le foto con Ignazio. Il retroscena degli scatti e la stoccata ad alcuni influencer: “Quando diventa business voi non lo vedete”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono sempre più uniti. In questi giorni stanno trascorrendo del tempo a Ibiza da dove non fanno mancare scatti social che puntualmente accendono i loro numerosi fan. Così, poche ore fa la sorella di Belen ha pubblicato un album di foto su Instagram dove ha mostrato degli attimi significativi delle sue vacanze. Non poteva mancare il suo dolce Ignazio che in un’istantanea la prende con passione in braccio baciandola tra le rocce, con tanto di sfondo marino. L’argentina, però, ha tenuto a precisare in che modo sceglie le foto da veicolare sul web, facendo particolare attenzione alla sua privacy. Tra le righe del suo discorso emerge una critica tutt’altro che velata ad alcuni influencer.

Cecilia, questione di privacy: “Io le cose mie le tengo per me”

La Rodriguez è stata colpita da un commento di una fan che ha particolarmente apprezzato il suo album fotografico. Nella fattispecie ha rimarcato come Cecilia da un lato mostri momenti privati, dall’altro non scada mai nel morboso. La fidanzata di Moser ha quindi preso parola, evidenziando un concetto che le sta molto a cuore. “Mi sembra giusto trovare un equilibrio – ha scritto – far vedere tutto anche no; è lì che diventa business e voi non lo vedete. Io le cose mie le tengo per me.” Nessun riferimento diretto a qualcuno, ma è evidente che la modella ce l’abbia con coloro che fanno diventare i rapporti sentimentali un affare, mostrando, secondo la sua opinione, più del dovuto.

Cecilia e Belen a Ibiza ma niente incontri: il motivo

Cecilia e Ignazio si trovano a Ibiza da qualche giorno. Sull’isola c’è anche Belen con Stefano De Martino e il piccolo Santiago. Tuttavia niente vacanze comuni o incontri ‘familiari’ tra sorelle quest’anno. Il motivo lo ha svelato il settimanale Spy pochi giorni fa. Secondo il magazine, dietro a tale decisione ci sarebbe una richiesta del danzatore napoletano fatta alla sua dolce metà. Nessun rancore con Cecilia da parte di Stefano, bensì soltanto la voglia di viversi l’amore con Belen in totale solitudine, lontano da tutto e tutti. Naturalmente solo per pochi giorni, poi tutto tornerà alla normalità, compagnia dei parenti compresa.