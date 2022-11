Cecilia e Ignazio, ultimi gossip matrimonio: data, location, testimoni

By

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano! La proposta di nozze, assai romantica, è arrivata dopo cinque anni insieme. Nel 2017 il primo incontro alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. Una passione scandalosa, dato che all’epoca la sorella di Belen era legata a Francesco Monte. Ma la 32enne ha subito capito che Ignazio era speciale e ha così chiuso la sua precedente relazione per amare senza problemi l’ex ciclista.

Stando ad alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Di Più Tv il matrimonio tra Cecilia e Ignazio verrà celebrato nel 2023. Top secret la data anche se, secondo alcuni amici della coppia consultati dalla rivista, la Rodriguez vorrebbe convolare a nozze in estate.

Cechu vorrebbe sposarsi vicino Trento, dove si trova l’azienda vinicola della famiglia Moser. Pare che l’ex gieffina stia cercando una chiesetta tra i boschi per una cerimonia decisamente indimenticabile. La Rodriguez avrebbe già scelto i suoi testimoni di nozze: la sorella Belen e il cognato Stefano De Martino.

Del resto è stata la stessa conduttrice de Le Iene a candidarsi per il ruolo su Instagram. Richiesta che sarebbe stata prontamente accolta da Cecilia Rodriguez, che è legata sia a Belen sia a Stefano De Martino, tornati di nuovo insieme dopo un lungo periodo di separazione.

Il matrimonio di Cecilia e Ignazio

Nessun dubbio per il paggetto e la damigella: in pole position ci sarebbero Santiago e Luna Marì, i figli di Belen, ma non si esclude qualche coinvolgimento dei nipotini di Ignazio Moser. Quest’ultimo ha una sorella e un fratello maggiori, sposati da tempo e con prole.

In luna di miele Ignazio e Cecilia penseranno ad allargare la famiglia: la coppia sogna da tempo di avere un bambino. Un sogno che diventerà realtà subito dopo il sì: un evento al quale non mancheranno tanti ospiti Vip provenienti dal mondo dello spettacolo.

Probabilmente ci saranno pure Daniele Bossari e la moglie Filippa Lagerback: qualche tempo fa Cecilia e Ignazio non sono mancati alle nozze del vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip.