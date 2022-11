Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano. A dare l’annuncio i diretti interessati su Instagram, dove è stata postata la foto del prezioso anello di fidanzamento. Una notizia che ha mandato in fibrillazione subito i fan della coppia e Belen Rodriguez, che si è proposta come testimone della sposa (e ha consigliato a i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip di non diventare marito e mogli a luglio perché è un mese eccessivamente caldo!).

Diversa la reazione di Francesco Moser, il padre di Ignazio, che in un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna è apparso piuttosto freddo e distaccato sulla faccenda…

Il campione di ciclismo, da sempre molto riservato sulle sue vicende più private, ha affermato:

“Mi hanno telefonato per dire che sarebbero venuti qui in Trentino per fare l’annuncio. Ne ho preso atto, mica posso dire sì o no. Io non posso fare altro che guardare, mica posso comandarli. Ormai sono fidanzati da anni, mica possono restare fidanzati tutta la vita. Speriamo che vada tutto bene”.

Francesco Moser ha precisato di non sapere ancora dove e quando si sposeranno Cecilia Rodriguez e Ignazio. Ha però smentito un gossip inerente la sua vita privata: la recente separazione dalla moglie Carla Merz, dopo 41 anni di matrimonio, non c’entra nulla con la famiglia di Cechu.

Lo sportivo ha chiarito di aver visto in vita sua solo due volte Belen e Veronica Cozzani, rispettivamente sorella e madre di Cecilia. Anche quest’ultima Moser senior ha avuto modo di conoscerla solo durante il periodo del lockdown, che la modella argentina ha trascorso con Ignazio in Trentino.

Francesco Moser ha così ricordato quel periodo complicato per tutti:

“Cucinava, faceva sempre da mangiare. Se è brava? Sa fare da mangiare, ce la mette tutta, ma non è il suo lavoro”

Chissà come reagirà Cecilia Rodriguez a queste affermazioni… In attesa di avere maggiori dettagli sul matrimonio, l’influencer e il futuro marito Ignazio Moser hanno acquistato una casa a Milano. Da tempo, ormai, il trentenne ha scelto di non seguire le orme paterne nel ciclismo e neppure di mandare avanti l’azienda di famiglia.

Moser junior, dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip che gli ha stravolto la vita, ha scelto di affermarsi nel mondo dei social network e in tv tra programmi, sponsorizzazioni e pure una nuova prova da attore. Un percorso da condividere con Cecilia che, tra le tante cose, è anche imprenditrice e gestisce due brand insieme alla sorella Belen.