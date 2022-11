Gita fuori porta con tutta la famiglia per Belen Rodriguez. La soubrette argentina si è presa una breve pausa dalla tv per stare con i suoi affetti più cari e riabbracciare il padre Gustavo, ricoverato fino a qualche giorno fa in ospedale. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi è tornato a casa, per la gioia della moglie Veronica Cozzani, dei tre figli e due nipoti.

Belen ha postato su Instagram uno scatto dell’allegra compagnia con la quale ha trascorso il weekend. A capotavola il marito ritrovato Stefano De Martino; poi Jeremias Rodriguez con la fidanzata Deborah Togni, i promessi sposi Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, Gustavo Rodriguez con la piccola Luna Marì e un amico di famiglia.

Il gruppetto ha pranzato alla Locanda La Raia, una struttura immersa tra vigneti, pascoli e boschi a Gavi, in Piemonte. Un tuffo nella natura per i Rodriguez, che amano trascorrere il tempo insieme tra buon cibo, risate e confidenze. Qui hanno gustato le prelibatezze del ristorante stellato, guidato dallo chef Tommaso Arrigoni.

Assenti Veronica Cozzani e Santiago: il ragazzino è rimasto a Milano per alcuni impegni scolastici supportato dalla sempre presente e affettuosa nonna che, prima di andare in pensione, lavorava come insegnante di sostegno in Argentina. Inoltre non tutti sanno che la Cozzani ha origini italiane: i suoi avi erano della Liguria.

Il look domenicale di Belen Rodriguez

Per questa domenica alternativa Belen Rodriguez ha optato per un outfit comodo ma griffato, che strizza l’occhio alle tendenze del passato. Dolcevita semplice color mattone e stravaganti pantaloni military. Più precisamente dei pantaloni cargo desert damask in 100% cotone firmati dalla giovane stilista francese Marina Serre (foto più in basso). Il prezzo? Ben 956 euro!

Del resto si tratta di un capo davvero unico realizzato con tessuti riciclati di rimanenze. Con due tasche laterali e altre due tasche cargo sulla gamba, questo pantalone presenta anche variazioni di colore e alcune leggere imperfezioni dovute alla lavorazione del tessuto riciclato.

Belen Rodriguez ha completato il suo look con un sandalo chiuso, completamente in pelle e stile anni Settanta, di Re/Done e dal valore di 685 euro. Un completo che mostra ancora una volta l’attenzione della conduttrice de Le Iene per la moda e lo stile. La 38enne ama farsi notare con i suoi outfit mai banali, curati nei minimi dettagli, e che sanno sicuramente catturare l’attenzione.