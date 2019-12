Cecilia e Ignazio a Striscia la notizia: colpa dei numerosi selfie alla guida

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser di nuovo nel mirino di Striscia la notizia. La coppia nata al Grande Fratello Vip è stata raggiunta da Max Laudadio, inviato storico della trasmissione, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 7 dicembre. Alla sorella di Belen e al figlio di Francesco Moser è stato contestato il loro modo di guidare, considerato a volte troppo eccessivo e spericolato. Molto spesso, mentre sono al volante, la modella argentina e l’ex ciclista si distraggono con lo smartphone e si lasciano andare a numerose stories su Instagram, del tutto incuranti delle regole della strada.

Cecilia e Ignazio riguardano i video di Max Laudadio

Nel primo video mostrato da Max Laudadio si vede Cecilia Rodriguez seduta davanti, accanto al conducente, con in braccio il suo amato cane Aspirina. “Non stavo guidando io, io ero accanto”, ha provato a giustificarsi l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. “Ma cosa stavi facendo con il cane?”, ha chiesto l’inviato di Striscia la notizia. Piuttosto imbarazzata Cecilia ha replicato: “Sì, hai ragione. Non lo farò più. Mi ha sgridato anche la polizia perché non si mette il cane avanti“. In un secondo filmato si nota invece Ignazio Moser alla guida, intento a realizzare alcuni video da postare su Instagram. “Ammetto che l’ho fatto anche in Italia ma in questo video mi trovavo negli Stati Uniti”, ha confidato lo sportivo.

Cecilia e Ignazio chiedono scusa a Striscia la notizia

Alla fine sia Cecilia sia Ignazio hanno chiesto scusa per questi atteggiamenti e attraverso una simpatica canzone hanno promesso di non commettere più questi sbagli. Qualche mese fa Moser è stato duramente criticato dalla trasmissione Mediaset per il modo in cui pubblicizza aziende e brand suoi suoi canali social.