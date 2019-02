Cecilia e Ignazio a Sanremo: lei difende Achille Lauro, lui tifa un’altra

Cecilia Rodriguez difende Achille Lauro: Ignazio Moser tifa un’altra a Sanremo 2019

A Sanremo sono arrivati anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia è ospite di Casa Sanremo e di altri eventi collaterali al Festival della musica italiana. L’argentina e il figlio di Francesco Moser ne hanno approfittato per una breve intervista a La vita in diretta, dove hanno espresso le proprie preferenze musicali. La sorella di Belen fa il tifo per Achille Lauro, in gara con la canzone Rolls Royce. “A me piace molto anche se è stato molto criticato”, ha dichiarato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. La sud americana conosce personalmente il trapper romano: di recente la 28enne è stata scelta come protagonista del videoclip di Mamacita. E tra i due è rimasto l’affetto e la stima, tanto che la Rodriguez ha spudoratamente fatto il tifo per Lauro.

Ignazio Moser tifa per Loredana Bertè a Sanremo 2019

Diversa la posizione di Ignazio Moser sui cantanti di Sanremo 2019. L’ex ciclista – oggi modello e imprenditore – sostiene Loredana Bertè e la sua canzone Cosa ti aspetti da me. Un tifo condiviso con molti italiani, visto che la Bertè è tra le favorite alla vittoria finale.

Cecilia e Ignazio a Sanremo: innamorati e complici

A un anno dal primo incontro al Grande Fratello Vip, procede a gonfie vele la storia d’amore tra Ignazio e Cecilia. Nel 2019 i due potrebbero sposarsi o avere un figlio ma per il momento preferiscono non fare programmi a lungo termine.