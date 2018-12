Cecilia e Ignazio, è già tempo di regali: il catalogo fotografico

Cecilia e Ignazio è già tempo di regali: la Rodriguez li svela via social

Il Natale sta arrivando e per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è già tempo di regali. La modella argentina ha mostrato alcuni doni che le sono stati inviati, attraverso una serie di Instagram Stories. Ma di che cosa si tratta? Di svariate fotografie con il ‘suo’ aitante fidanzato con cui da un anno è decollata in amore. Non si tratta però di semplici scatti, ma di una gamma eterogenea di istantanee: si passa dalle foto a calamita, alle ‘polaroid vintage’, fino al suggestivo album dal titolo ‘Un anno di noi’ in cui sono racchiusi i momenti della vacanza trascorsa pochi mesi fa in Africa.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: un anno d’amore, catalogato fotograficamente

Cecilia fa scorrere gli scatti e i ricordi affiorano. Un anno d’amore, catalogato fotograficamente: c’è il messaggio volante dedicato a lei e a Ignazio durante il Grande Fratello Vip, flash di alcune giornate passate sotto il sole di Ibiza, momenti trascorsi tra le montagne del Trentino, la seducente vacanza in Africa, attimi molto privati come il fermo immagine di un bacio ‘rubato’ sotto il lenzuolo e tanti altri istanti di passione. Insomma, Cecilia e Ignazio sono sempre più in love dopo oltre dodici mesi d’amore, con buona pace di tutti coloro che non credevano al loro sentimento.

La coppia svela il suo segreto d’amore: ecco perché la storia funziona

Qual è la formula magica per costruire una relazione tanto granitica? Dove si annida il segreto di un amore così solido? “Ci rispettiamo e accettiamo anche qualche piccola defaillance da entrambe le parti. Questo è il motivo per cui continua la nostra storia d’amore”, ha spiegato la sorella di Belen in una recente intervista concessa a Novella 2000. L’ex ciclista le ha fatto eco: “Siamo sempre più uniti e per quanto ogni tanto sul web spunti fuori qualche notizia sbagliata sulla nostra relazione, posso dirvi di non essermi mai innamorato di una donna come lo sono di Cecilia. È la donna che ho sempre desiderato”.