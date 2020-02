Francesco Moser a Vieni da me parla del presunto matrimonio tra Ignazio e Cecilia Rodriguez

Francesco Moser è tornato a Vieni da me, dove è spesso ospite del salotto di Caterina Balivo. Il famoso ciclista si è raccontato in una lunga intervista, tra carriera e vita privata. Impossibile non parlare del figlio Ignazio Moser, felicemente fidanzato da più di due anni con Cecilia Rodriguez, sorella di Belen. In barba a critiche e malelingue, Cecilia e Ignazio stanno ancora insieme dopo il Grande Fratello Vip e sognano un futuro fatto di matrimonio e figli. Ma quando si sposeranno la modella argentina e lo sportivo di Trento? Al momento non c’è una data precisa e la Balivo ha voluto saperne di più proprio da Francesco, che ha un ottimo rapporto con Checu nonostante le numerose polemiche nate ai tempi del reality show.

Francesco Moser è molto legato al figlio Ignazio e alla nuora Cecilia Rodriguez

“Matrimonio tra Cecilia e Ignazio? Devi chiedere a loro. Io sarò l’ultimo a saperlo (ride, ndr). Sono scelte personali”, ha confidato Francesco Moser a Vieni da me. Il 68enne è molto legato alla famiglia Rodriguez e negli ultimi anni ha ospitato più volte nella sua tenuta di Trento Veronica e Gustavo, i genitori di Cecilia, Belen e Jeremias. Per ora però il matrimonio di Ignazio Moser è piuttosto lontano: il 26enne vuole godersi la convivenza a Milano con la sua dolce metà.

Cosa ha detto Cecilia Rodriguez sul matrimonio con Ignazio Moser

“Tutti vorrebbero vederci sposati e con un figlio. Di certo noi lo vogliamo, ma non è il momento. Quando arriverà non lo nasconderemo”, ha dichiarato di recente Cecilia. La Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati pure una coppia di conduttori: da qualche settimana sono al timone di Ex on the beach, programma in onda su MTV.