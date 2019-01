Cecilia e Ignazio inarrestabili, nuovo traguardo: il gesto della coppia

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser inarrestabili, nuovo traguardo: le parole della coppia sulla data speciale

Non si fermano Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Il loro amore è saldo, anzi saldissimo, e oggi festeggia una data speciale: 15 mesi d’unione. La coppia non ha mancato di ricordarlo ai propri fan e nelle scorse ore ha postato alcune Stories Instagram rimembrando che da quando scoccò la scintilla nella Casa del Grande Fratello Vip 2 è passato ormai più di un anno. Un periodo intenso, in cui la relazione ha decisamente messo il turbo e le ali, spiccando il volo. Una storia, sotto certi punti di vista, anche di rivincita, visto che alla sua alba in tanti mostrarono scetticismo, bollandola come un gossip a favore di telecamere che presto avrebbe esaurito la sua carica, disperdendosi rapidamente. E invece…

15 mesi d’amore: Cecilia e Ignazio più innamorati di prima

E invece Ignazio e Cecilia sono “ancora qua”, come canta Vasco Rossi. E sono più innamorati e affiatati che mai. “E si, sono 15. Ti amo sempre di più”, ha scritto la sorella di Belen in una sua Instagram Stories odierna, pubblicando delle felici foto con Moser. Anche quest’ultimo ha festeggiato la data. Nel suo profilo Instagram, sempre tra le Stories, ha postato un tenero momento in cui bacia Cecilia, aggiungendo l’hashtag #15. Intanto sulla coppia il gossip continua a mormorare, soprattutto sul possibile matrimonio e sulla scelta di avere un figlio.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, figli e matrimonio: la coppia risponde, Andrea Damante li sprona

“A un bambino ci pensiamo spesso. Ne discutiamo, lo immaginiamo”. E le nozze? “Ne parliamo ma non sono per ora la priorità”, ha dichiarato la coppia in una recente intervista al settimanale Gente. Insomma, i buoni propositi per accogliere un bebè ci sono tutti. Non resta che attendere. Nel frattempo i due possono contare su un ‘tifoso’ d’eccezione: l’amico Andrea Damante. L’ex tronista di Uomini e Donne sarebbe infatti entusiasta all’idea di diventare “zio” tanto che negli ultimi giorni ha incentivato l’argentina e lo sportivo a “darsi da fare”.