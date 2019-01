Cecilia e Ignazio: Andrea Damante ‘spinge’ per il figlio, fan in tilt

Cecilia e Ignazio sempre più complici: l’amico Andrea Damante ‘spinge’ per il figlio, fan in tilt

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser continuano a mietere amore e passione. La love story, nata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2 tra lo scetticismo generale, non conosce battute d’arresto, tanto che i sussurri del gossip sulle nozze e su un futuro figlio non smettono di susseguirsi. Nelle scorse ore c’ha pensato un amico a pungolare la coppia sull’argomento bebè: Andrea Damante. L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi deejay affermato, si è fatto vivo sotto all’ultimo post della sorella di Belen, ‘spingendo’ lei e il compagno ad allargare la famiglia. Fulminea la reazione dei fan, che si sono precipitati a lasciare migliaia di like sull’intervento e una cascata di commenti.

“E facciamolo questo nipotone. Dai!”

“Che sia così per sempre. Te Amo”, ha scritto Cecilia a corredo di uno scatto mozzafiato in compagnia di Ignazio Moser. I due si sono immortalati al crepuscolo, innanzi al suggestivo Lago di Como. Tra i tanti che hanno apprezzato l’istantanea, pure l’amico Andrea Damante che non ha mancato di ‘stimolare’ l’aitante trentino sulla possibilità di diventare presto papà. “E facciamolo questo nipotone. Ignazio nazionale, dai!”, ha scritto l’ex tronista, mandando in tilt i fan. Infatti, sotto alle sue parole in tantissimi sono accorsi a dire la loro. La maggior parte si è accodata al consiglio del deejay e continua a sognare in grande per i loro beniamini.

“A un bambino ci pensiamo spesso. Ne discutiamo, lo immaginiamo”

Le parole di Damante, seppur pronunciate in tono scherzoso e goliardico, confermano ulteriormente che la coppia sta seriamente pensando di mettere in cantiere una bella famigliola. D’altra parte in diverse occasioni sia Cecilia sia Ignazio hanno espresso il desiderio di diventare genitori. Addirittura la Rodriguez, in una recente intervista rilasciata al settimanale Gente, ha confidato di essere già pronta a diventare madre, aggiungendo che il tema è spesso affrontato con Moser: “A un bambino ci pensiamo spesso. Ne discutiamo, lo immaginiamo”. E le nozze? “Ne parliamo ma non sono per ora la priorità”, ha poi dichiarato la coppia.