Cecilia e Ignazio inarrestabili, Maldive scottanti: sale la temperatura

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser inarrestabili, Maldive scottanti: ‘Sale la temperatura’ nella coppia

La coppia non scoppia. Anzi, viaggia a mille all’ora tra bagni soavi, tramonti mozzafiato e cene da Le mille e una notte nelle ‘scottanti’ Maldive. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono sempre più in love e negli scorsi giorni hanno salutato l’Italia per volare nell’atollo incastonato nell’Oceano Indiano. Risate, tuffi e un mare d’affetto ad impreziosire il loro soggiorno, come da loro stessi testimoniato attraverso variegate Stories Instagram dove non è nemmeno mancato un pizzico di esagerazione che ha fatto ‘salire la temperatura’. Ma non è nemmeno mancato il romanticismo, che è davvero alle stelle…

“Che la vita ci permetta di restare così, perché tu fai bene alla mia anima”

“Che la vita ci permetta di restare così, perché tu fai bene alla mia anima”, ha sussurrato Cecilia, sciogliendosi dopo una cena con Moser. Un pasto da favola, nel noto ristorante underwater, ossia sott’acqua. Prima di lasciarsi andare alle dolcezze la sorella di Belen aveva un po’ esagerato. Follia sentimentale, follia d’amore, quindi giustificata. Ma che cosa ha fatto? Ha ripreso il suo aitante compagno come mamma lo ha fatto, durante un risveglio mattutino. A coprire le zone inaccessibili soltanto qualche emoticon. La temperatura dunque sale in tutti i sensi. Anche in quello letterale, visto che la Rodriguez, dannato sole cocente, si è arroventata non poco: “Eh si, mi sono bruciata tutta e adesso mi tocca camminare sotto l’ombrello”.

Ignazio e Cecilia procedono a gonfie vele: nel frattempo i rumors continuano a bisbigliare su nozze e figli

Cecilia e Ignazio sono sempre più inarrestabili. E pensare che la loro relazione era iniziata tra lo scetticismo generale, sotto i riflettori del Grande Fratello Vip 2. Invece tutto procede a vele spiegate e i rumors che vorrebbero i due sposi e magari con un bel bebè da cullare si fanno sempre più tambureggianti. La coppia intanto frena l’entusiasmo di fan e gossippari. Le buone intenzioni per fare tutto ci sono, ma… calma e gesso: ogni cosa a suo tempo.