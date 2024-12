Cecilia e Ignazio genitori? ‘Due gemelle’, il mistero del braccialetto

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono una delle coppie più seguite dal pubblico italiano che li ha visti crescere insieme e innamorarsi giorno dopo giorno. Qualche mese fa i due si sono sposati, condividendo la loro giornata con amici, parenti e follower che li supportano e sostengono. Oggi, sono in tanti a chiedersi quando faranno un figlio e proprio poco fa, la modella argentina ha pubblicato una foto che ha fatto incuriosire i fan e che non lascerebbe alcun dubbio. Qualcuno avrebbe addirittura parlato di due gemelle in arrivo.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e il desiderio di diventare genitori

Cecilia e Ignazio si sono da poco sposati ed hanno un unico desiderio: diventare genitori. La modella argentina lo ha ripetuto in più occasioni quando le è stato chiesto in varie interviste, affermando: “So da molto tempo che Ignazio è l’uomo giusto per me. Saremo davvero al completo quando avremo dei figli. Il mio desiderio è farlo diventare papà, regalargli un figlio. E vorrei che fosse un maschio”.

Tuttavia, secondo quanto riferito dalla diretta interessata, la gravidanza non è un percorso così facile come pensava ed è proprio da queste parole che il pubblico è arrivato ad una conclusione, che la coppia sia ricorsa alla fecondazione assistita?

Il dettaglio sui social

Il dettaglio che ha fatto incuriosire i follower della coppia ed ha portato a pensare ad una possibile fecondazione assistita è la foto pubblicata sui social da parte di Cecilia Rodriguez. Si tratta di un braccialetto di ospedale in cui si leggono i nomi della modella argentina e del marito, Ignazio Moser.

Oltre alla foto, però, non sono stati pubblicati altri particolari. Attualmente i due sono in montagna a casa dei genitori del modello e si godono un po’ di relax dopo gli ultimi giorni di stress e paura vissuti a causa dell’incidente del padre di Cecilia Rodriguez.

La reazione dei fan

Il braccialetto con i due nomi non è passato inosservato ed ha fatto il giro del web scatenando la fantasia di milioni di fan che supportano e sostengono la coppia. Tra i tanti commenti, qualcuno ha scritto: “Quando mettono due nomi è per due pazienti che fanno la fecondazione in vitro. Poi ancora: “Quel braccialetto mi ha portato due splendide gemelle”, qualcun altro ha aggiunto: “Quello non è solo un braccialetto ma il segno di una lotta spesso invisibile che ogni giorno combattono tante coppie. È un segno di speranza, si attese infinite e di risposte che spesso non arrivano”. Infine, non poteva mancare un messaggio da parte della madre di Cecilia che ha tenuto a condividere con loro un cuore rosso.