Cecilia e Ignazio, confessioni bollenti! La Rodriguez: “A letto mi piace…”

Rivelazioni a luci rosse da parte di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia ha rilasciato un’intervista bollente a MTV in vista del loro nuovo impegno televisivo. La sorella di Belen e l’ex ciclista sono stati scelti per presentare la trasmissione Celebrity Ex on the beach. Per i due si tratta dell’ennesima conduzione insieme sulla stessa rete. Cechu e Nacho sono molto uniti e complici nonostante il passare del tempo. Sono trascorsi quasi cinque anni dal loro primo incontro al Grande Fratello Vip: per amore dello sportivo l’argentina ha mollato il fidanzato storico Francesco Monte.

“Mi piace essere dominata”, ha confessato Cecilia Rodriguez a MTV rivelando così che la sua posizione preferita a letto è quella più classica, ovvero quella del missionario. Sulla stessa lunghezza d’onda Ignazio Moser, a cui piace “stare sopra”. Luci accese o buio totale? “Questo è sempre un motivo di grande scontro perché io le dico di lasciare la luce accesa e lei invece mi dice: ‘Spegni tutto!’”, ha confidato il figlio di Francesco Moser.

Le rivelazioni bollenti di Cecilia e Ignazio

“Buio totale perché non mi piacciono queste luci… Tu sei uomo! Io ho paura che si vedano delle cose… E a volte preferisco, non proprio il buio totale, ma quel vedo non vedo. A volte accendo la lampadina del comodino e metto un qualcosa sopra, così fa un po’ di atmosfera”, ha aggiunto la modella e imprenditrice sudamericana.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno poi ammesso di non utilizzare particolari giochini. “Manette? Se sono bloccata dopo un po’ mi viene l’ansia”, ha fatto sapere la figlia di Gustavo Rodriguez, concorrente dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Sopra o sotto le coperte? “Sotto le coperte, almeno inizialmente, anche perché io sono freddolosa”, ha svelato la 32enne.

Passione a gonfie vele tra Cecilia e Ignazio

Nonostante i recenti gossip che insinuavano un tradimento da parte di Ignazio Moser, la relazione con Cecilia Rodriguez procede a gonfie vele. I due sono più uniti che mai, nella vita e nel lavoro. Trascorrono la maggior parte del tempo insieme e da poco hanno acquistato un appartamento a Milano.

Matrimonio e figli? La Rodriguez ne ha parlato diverse volte pubblicamente ma per il momento si tratta di due progetti che non si sono ancora concretizzati. Cechu si consola facendo la zia con i piccoli Santiago e Luna Marì, i figli di Belen. Quest’ultima ha assicurato in tv che la sorella minore ha un istinto materno molto forte.

La conduttrice de Le Iene è sicura che Cecilia sarà una madre fantastica e non vede l’ora di vederla in queste vesti. Intanto la Rodriguez è riuscita a farsi amare dalla famiglia Moser che, ai tempi del GF Vip, non vedeva di buon occhio la love story tra Ignazio e Cecilia.

Il tempo ha dato però ragione ai due ex gieffini che sono riusciti passo dopo passo a creare un rapporto stabile e duraturo, più forte dei pregiudizi e delle critiche.