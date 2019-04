Cecilia e Ignazio in California, che cuore: il gran gesto della coppia

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in California, che cuore d’oro: il gran gesto della coppia direttamente da Los Angeles

Di ritorno dalle Maldive, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno subito fatto altre valige e sono partiti alla volta di Los Angeles, in California. Il viaggio trae spunto da motivi di lavoro della sorella di Belen, che ha posato con sensualità per la rivista Maxim France, mettendo a disposizione la sua invidiabile forma fisica. Tra uno scatto e l’altro la coppia ha anche trovato il tempo di rendersi protagonisti di un gesto molto importante dalle sfumature filantropiche. I due infatti hanno preso parte a un evento benefico organizzato dal famoso imprenditore e chef Bruno Serato, dando gioia a parecchi bambini bisognosi.

Moser e Rodriguez al servizio dei piccoli bisognosi alla corte di Bruno Serato

Bruno Serato è da anni impegnato in iniziative filantropiche tra cui quella di servire dei pasti ai bambini che si trovano in condizioni disagiate. Cecilia e Ignazio, giunti in America, sono andati proprio a trovare lo chef offrendo i loro servigi. Nelle scorse ore infatti si sono messi a disposizione dei piccini bisognosi e hanno servito i pasti preparati con cura da Serato, fungendo da madrina e padrino d’eccezione, come documentato su Instagram. L’iniziativa è ormai diventata una consuetudine visto che si svolge da ben 14 anni ed è arrivata a servire 3 milioni di pasti.

Cecilia Rodriguez: il servizio per Maxim e la cena con Valentina Ferragni

Cecilia e Ignazio si trovano a Los Angeles perché la Rodriguez, come poc’anzi accennato, ha posato per la rivista Maxim France. La location scelta per il servizio è stata una magnifica proprietà del milionario James F. Goldstein. Per quanto riguarda invece la fotografia il magazine si è affidato a Thomas Louvagny. Dopo il lavoro e la beneficenza, per la coppia c’è stato anche un po’ di svago nelle vie della Città degli Angeli. I due hanno infatti cenato con alcuni amici, tra cui era presente anche Valentina Ferragni, la sorella della più celebre Chiara.