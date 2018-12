Cecilia da brividi su Jeremias e Belen (in lacrime): Ignazio dietro le quinte

Cecilia Rodriguez da brividi su Jeremias e Belen, che scoppia in lacrime: Ignazio Moser dietro le quinte

Il Natale se ne è andato e già si cominciano i preparativi per il Capodanno. Il periodo si presta per tratteggiare i bilanci, le riflessioni e le sensazioni sull’anno che sta volgendo al termine. Cecilia Rodriguez ha colto la palla al balzo per sciogliersi, consegnando una dedica da brividi diretta ai suoi inseparabili fratelli, Jeremias e Belen. Per farlo si è affidata a Instagram, pubblicando una foto meravigliosa (dietro al quale si ‘nasconde’ la ferma mano di Ignazio Moser), condita da parole al miele, zeppe di zucchero e amore.

Belen commossa. La risposta a Cecilia: “Oggi sei terribile. Ti amo alla follia, mio amore. Smettila di farmi piangere”

Belen a sinistra, Cecilia a destra, al centro Jeremias che, mentre vien baciato dalle sorelle, le accoglie in un abbraccio amorevole. “Potrei stare ore a parlare di voi – scrive la compagna di Moser – ma Intagram non me lo permette, ( per fortuna vostra). Volevo soltanto dirvi, che vi amo con tutto il mio cuore è anche se spesso non ve lo dico, siete la cosa più bella che Papà e mamma hanno creato… Che nessuno vi faccia mai del male,

Perché la Chechu sapete cosa fa …” Le parole di Cecilia hanno mandato in lacrime Belencita. “Oggi sei terribile. Ti amo alla follia, mio amore. Smettila di farmi piangere”, ha scritto in risposta la sorella maggiore, evidentemente emozionata.

Ignazio Moser coordina i ‘lavori’ dietro le quinte

A ‘coordinare’ il dietro le quinte dello scatto ci ha pensato Ignazio Moser, come lui stesso ha simpaticamente svelato, commentando il post della fidanzata Cecilia. “In realtà i soggetti non erano granché, è stato il fotografo a fare la differenza”, ha ironizzato lo sportivo, rivelando di fatto di essere stato lui l’artefice dell’istantanea. Insomma, i Rodriguez si confermano ancora una volta una famiglia granitica, monolitica. Le carriere, i progetti, la fama vanno e vengono, vivono di alti e bassi, anche per loro. Ciò che invece rimane immutato è l’amore che li unisce.