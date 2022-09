Cecchi Paone sul fidanzato 26enne: “Era etero, storia iniziata male”

Solo alcuni giorni fa, Alessandro Cecchi Paone è stato paparazzato in compagnia di quella che sembra a tutti gli effetti la sua nuova fiamma. Simone, 26 anni, sarebbe dunque il ragazzo che nel corso dell’estate 2022 avrebbe fatto perdere la testa al divulgatore scientifico 60enne. Ora, a distanza di circa una settimana dagli scatti diffusi dal settimanale Chi di Alfonso Signorini, il noto personaggio televisivo ha scelto di parlare per la prima volta del ragazzo. Per farlo, Cecchi Paone si è affidato ai microfoni di Fanpage.it.

Fin da subito, le foto che ritraevano i due hanno fatto il giro della rete, destando la curiosità degli utenti, soprattutto in merito all’identità del giovane, di cui sono stati noti solo l’età e il nome, per l’appunto. A sbilanciarsi, fornendo ulteriori dettagli a riguardo, è stato proprio il divulgatore scientifico. Quest’ultimo, travolto da “una grande passione estiva“, ha però messo le mani avanti, precisando:

“Sono tutti agitatissimi ma io vado cauto. Ho avuto altre passioni estive. […] È una bellissima storia estiva. Non viviamo nemmeno nella stessa città ma mi trovo benissimo con lui. È dolcissimo, affettuoso, abbiamo avuto un’ottima intessa fin dal primo incontro avvenuto per puro caso. Ma non sono pronto a fare discorsi su una storia così recente. Speriamo bene.“

Non è ancora il momento di fare progetti per Alessandro Cecchi Paone, che ha dunque ammesso di voler vivere alla giornata la storia con Simone, del quale non ha svelato il cognome.

Alessandro Cecchi Paone svela come ha conosciuto Simone

E proprio in virtù del fatto che la loro intesa sembra essere esplosa fin da subito, Alessandro Cecchi Paone ha deciso di parlare di come si siano conosciuti. Stando alle dichiarazioni del divulgatore scientifico, sarebbe stato proprio il giovane ad aver fatto la prima mossa, scrivendogli in direct su Instagram alcuni mesi fa. “Ci saremmo dovuti vedere in una città intermedia tra Roma e il posto in cui vive lui, che per il momento tengo riservato“, ha proseguito il noto volto televisivo. Nonostante fosse iniziata male perché il conduttore gli ha dato inizialmente buca, i due si sono infine visti. Ad accendere il suo interesse sono stati i post condivisi sul profilo Instagram del ragazzo, che avrebbero spinto Paone ad incontrarlo.

I due, inoltre, condividerebbero un vissuto sentimentale molto simile. Il divulgatore ha rivelato, infatti, che Simone “nasce etero con delle storie anche importanti“. Proprio in virtù di questo aspetto in comune, il ragazzo lo avrebbe cercato per confrontarsi con lui, sebbene poi tra i due sia scoccata la scintilla. Il giornalista ha poi approfondito maggiormente questo aspetto della vita privata di Simone, rivelando ai microfoni di Fanpage.it:

“Un anno fa, come capitò anche a me quando ne avevo 35, si innamorò di un suo amico e decise di lasciare la ragazza con la quale aveva una storia importante, per intraprendere un percorso in questo nuovo orientamento”.

Ad oggi, in barba alle critiche fioccate – soprattutto per via della differenza d’età, di 34 anni – Alessandro Cecchi Paone sembra deciso a proseguire questa nuova conoscenza. E, in particolar modo, di mantenere il massimo riserbo sul ragazzo, dal momento che conduce una vita al di fuori del mondo dello spettacolo, in quanto agricoltore nell’azienda di famiglia.