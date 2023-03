Alessandro Cecchi Paone ha confermato ufficialmente la sua presenza nella nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”, dove gareggerà in coppia col compagno Simone Antolini. Il giornalista ha già partecipato due volte al reality, nel 2007 e nel 2012. Questa volta, però, sarà affiancato dal fidanzato, con cui sta da quasi un anno. Intervistato dal programma radiofonico “La Zanzara”, Il divulgatore ha dichiarato di voler trasmettere un messaggio di normalità durante una prima serata di canale 5, seguita da milioni di telespettatori. “Speriamo che questo cambi il costume, in meglio”, ha affermato. Inoltre, ha parlato della relazione con Antolini, di cosa lo ha fatto invaghire di lui e del desiderio di paternità.

Nonostante i loro 34 anni di differenza – con Alessandro Cecchi Paone di 61 anni e Simone Antolini di 26 – il conduttore sembra non preoccuparsi dei giudizi che potrebbero sorgere a riguardo: “Io ho 61 anni, lui 26. Tutti i miei studenti maschi e etero sono deliziati dall’idea di avere una milf. Il nostro è un discorso inverso. All’Isola festeggeremo un anno assieme”. La coppia sembra essere molto innamorata, tanto che stanno pensando di prendere il prossimo passo e sposarsi. Cecchi Paone ha persino rivolto un appello a Giorgia Meloni: “Sposarci? Ne stiamo parlando, mi sono già sposato una volta con una donna, con cui sono stato per dieci anni. Faremo un appello alla Meloni: Giorgia, sposaci”.

Dopodichè, incalzato dal conduttore del programma Giuseppe Cruciani il futuro naufrago ha parlato più in profondità della relazione con il giovane fidanzato, lasciandosi andare a confessioni intime con toni decisamente disinibitori: “Di Simone mi piace il c*lo, è la verità. Se uno smette di frequentare le donne è perché passa dalla pa***ra al piacere del c**o. Il vero cambiamento è il piacere del c*lo maschile. Il lato b dei maschi, perché sono sportivi e hanno una tenuta muscolare più prolungata, dà più soddisfazione per chi ama quell’aspetto lì”.

Parlando del suo desiderio di paternità, il giornalista ha dichiarato che, se ne avesse la possibilità, adotterebbe subito un bambino insieme al compagno Simone. Per quanto riguardo, invece, la pratica dell’utero in affitto, non si è mostrato affatto d’accordo: “Sono contrario all’utero in affitto, usare una donna come una incubatrice non lo farei mai”. Infine, l’ex vippone ha replicato alle parole di Ignazio La Russa pronunciate durante l’intervista a Belve, dove ha dichiarato che gli dispiacerebbe avere un figlio gay. “Fa male a dirlo, ci sono tanti figli omosessuali. Non ha offeso i gay, ma ha addolorato tutte quelle persone che vorrebbero essere accolte dai loro padri. Se è fascista? Sì, sicuramente”, sono state le sue dure parole.

