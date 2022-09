Simone, il fidanzato di Cecchi Paone, si svela. Ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera per farsi conoscere e per fare alcune precisazioni. Nel corso del racconto però non ha potuto fare a meno di parlare della gente del suo paese che gli ha voltato le spalle. Anzi, voltare le spalle è poco: era amato da tutti, adesso viene insultato anche da chi lo ha visto crescere. Una situazione molto spiacevole, che non dovrebbe verificarsi ma che purtroppo sta vivendo. La prima precisazione è sull’età del fidanzato di Cecchi Paone: Simone ha 23 anni, non 26.

Questo basta a respingere le prime accuse, quelle di chi gli dice che sta insieme a Cecchi Paone per opportunismo visto che sarebbe fuori corso all’università. Così non è: “Ci sono state speculazioni assurde. Sono stato dipinto in un modo che non merito. Sono in regola con gli studi”. Vuole laurearsi al più presto e partecipare ai concorsi nella Pubblica Amministrazione. Simone ha sognato il cinema per un po’, ha sostenuto un provino ma non è andata bene:

“Amo il cinema. Ma l’unico provino a cui ho partecipato l’ho vissuto come la dimostrazione che era meglio pensare prima a studiare. Era un falso provino. Con un regista che mi chiedeva o soldi per un corso o un’alternativa, diciamo, gratuita. Me ne sono andato e mi sono messo a studiare col cuore in pace”

Le foto di Cecchi Paone e Simone in cui baciano e sono abbracciati hanno però scatenato una pioggia di insulti su di lui. Non solo Signorini non ha apprezzato, dunque. “Per me è stato il finimondo”, ha spiegato il giovane 23enne. Quindi ha raccontato che anche i suoi vicini di casa, persone che vede tutti i giorni, hanno scritto cose orribili su di lui e che lo hanno ferito molto:

“Vicini, persone che vedo tutti i giorni, hanno scritto cose orribili, che mi hanno fatto male. Sono gli stessi che, per anni, ho servito al bancone.[…] conosco tutti e mi conoscono tutti: non mi aspettavo reazioni simili nella mia stessa comunità. I commenti degli sconosciuti non mi hanno disturbato, mi hanno fatto male quelli di persone che possono essere i genitori dei miei amici, dei miei compagni di scuola, di cui potrei essere il figlio”

In attesa di laurearsi, Simone lavora presso l’azienda agricola di suo papà. Lo aiuta nella contabilità e nell’amministrazione, per questo conosce tutti in paese. Gli hanno domandato come si spiega questo odio, lui ha spiegato che prima delle foto con Cecchi Paone non aveva ancora esternato il suo orientamento sessuale. Aveva intenzione di farlo prima con i suoi genitori, che sapevano solo della frequentazione col giornalista ma non la natura di questa relazione. Simone ha ricevuto domande inopportune:

“Fino a qualche giorno fa, ero amato da tutti, credo apprezzato come ragazzo grazioso e gentile, di punto in bianco mi sono trovato a fare i conti con gente passata dallo stimarmi allo schifarmi. Uno mi ha chiesto: almeno, ti paga bene?. […] tutti pensavano che fossi etero e, ora, ritengono che sia diventato omosessuale per diventare famoso”

La differenza d’età con Cecchi Paone non gli importa, non è un problema. Ha detto di stare bene insieme a lui ed è ciò che conta. A fare il primo passo è stato lui, ha raccontato: ha iniziato a seguire il divulgatore su Instagram dopo aver scoperto che ha avuto una moglie. Anche Simone ha avuto una fidanzata. Oggi grazie a lui ha voglia di essere una persona migliore. A proposito dei suoi genitori, invece, ha dichiarato: