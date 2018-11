Cecchi Paone confessa: “Al Gf Vip chiamato per interpretare un personaggio”

Grande Fratello Vip, nuova rivelazione di Alessandro Cecchi Paone: “Nella Casa ho interpretato un personaggio”

Alessandro Cecchi Paone, al di là delle antipatie o simpatie personali, è innegabilmente stato uno dei protagonisti indiscussi di questo Grande Fratello Vip. Il conduttore, inoltre, una volta uscito dalla Casa non ha certo smesso di far parlare di sé. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, per esempio, Cecchi Paone si ha lasciato andare a confessioni decisamente inaspettate. L’ex gieffino, nello specifico, ha affermato di aver partecipato al reality per un motivo preciso. Quale? “L’insistenza dell’azienda e l’impegno preso nei confronti del personaggio che interpreto”. Questo vuol dire che al Gf Vip ha solo recitato un ruolo? A questa domanda, senza troppi giri di parole, ha risposto: “Dovevo riaccendere gli animi… nessun copione, sia ben chiaro, ma quello era il mio compito”.

Alessandro Cecchi Paone: “Al Grande Fratello Vip chiamato per risolvere problemi e riaccendere le passioni”

Le dichiarazioni fatte da Alessandro Cecchi Paone, per ovvi motivi, hanno subito spinto il giornale a chiedere al conduttore di chiarire bene la sua posizione. “Sono una sorta di MR. Wolf si Pulp Fiction” ha spiegato allora Cecchi Paone “Vengo chiamato per risolvere problemi”. Al Grande Fratello Vip? “Dovevo riaccendere le passioni, nonché gli animi, dei ragazzi della Casa. Nessun copione, sia ben chiaro, ma quello era il mio compito. Compito che già in passato ho portato a termine con il Tg4 e con l’esperimento de La settima porta”. D’altronde, ha poi aggiunto lo stesso: “La mia esperienza nel reality ha smosso così tanta attenzione che mi ritroverò a parlarne fino al prossimo anno”.

Alessandro Cecchi Paone contro Fabrizio Corona: “Ho sempre detto che un giorno sarebbe finito male”

L’aver parlato di Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip, in queste settimane, ha esposto Cecchi Paone alle critiche dell’ex fotografo (prima sui social e poi da Chiambretti). Sulla questione, durante la sua intervista, Alessandro ha affermato: Corona? “A quanto pare non riesce ancora a digerire quelle che erano le mie previsioni sul suo conto. Ho sempre detto che un giorno sarebbe finito male e, a quanto pare, non mi sbagliavo, ma non parliamone più…”.