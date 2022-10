Cecchi Paone, foto col fidanzato: la scelta di Signorini, il retroscena

Mentre Alberto Matano sulla rete concorrente ospitava Iva Zanicchi per discutere del recente drama con Selvaggia Lucarelli, Barbara d’Urso organizzava nel suo salotto di Pomeriggio 5 un’accesa discussione su un tema piuttosto delicato come la differenza d’età all’interno della coppia. Tra i partecipanti al dibattito c’è stato anche spazio per Alessandro Cecchi Paone, da ormai diversi mesi felicemente fidanzato con un ragazzo decisamente più giovane di lui.



Il divulgatore scientifico e opinionista in questo periodo storico sta insieme a Simone, un 26enne originario delle Marche con il quale è stato pizzicato per la prima volta da Chi questa estate. Gli scatti in barca avevano fatto molto discutere, visto e considerato che fra i due uomini ci passano ben 35 primavere: alcuni lettori, per esempio, avevano scritto infuriati al direttore del magazine Alfonso Signorini, parlando di un presunto “limite della decenza ormai superato”. Alfonso Signorini, tuttavia, aveva liquidato la questione e le polemiche spicciole, normalizzando la cosa più naturale del mondo come il sentimento dell’amore con parole accomodanti e di supporto verso la coppia.

Quest’oggi, tra l’altro, Alessandro Cecchi Paone ha voluto raccontare a Barbara d’Urso un aneddoto interessante che riguarda proprio il coinvolgimento di Signorini nel servizio incriminato. A quanto pare, infatti, l’attuale conduttore del Grande Fratello Vip ha avuto più di qualche remora a rendere pubbliche quelle immagini. Prima di pubblicarle sul suo magazine, stando a quanto racconta Cecchi Paone, Signorini si è infatti consultato con il diretto interessato. Ecco le parole del divulgatore scientifico a Pomeriggio 5:

“Io ho già detto guai a chi lo tocca. Se mi arrabbio mi arrabbio. Cosa dovevo fare? Un grande giornalista amico nostro ha pubblicato delle foto. Signorini mi ha detto se queste foto avessero un significato rispetto alle tante altre che aveva avuto sul tavolo negli anni precedenti. Ho risposto Alfonso, sì, mi sono molto innamorato di questo ragazzo.”

Stando al racconto di Cecchi Paone, dunque, il giornalista ha in prima battuta tentennato rispetto alla pubblicazione del servizio. Probabilmente, se si fosse trattata solo di una semplice storiella, quegli scatti non avrebbero mai visto la luce, per preservare la privacy e l’onore di Cecchi Paone, che pure non ha mai nascosto la sua passione per i bei ragazzi più giovani di lui.

Al di là di qualunque gossip spicciolo o preconcetto, ad ogni modo, Alessandro Cecchi Paone sembra davvero coinvolto. L’ex presentatore de La Macchina del tempo ha difeso a spada tratta il suo Simone, del quale sembra essere definitivamente cotto. Ah, l’amore!