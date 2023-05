Marina La Rosa, ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello, nelle scorse ore è tornata a esprimere la sua opinione sull’edizione di quest’anno dell’Isola dei Famosi e sui concorrenti tramite un post sul suo profilo di Instagram. A pochi giorni dai post su Twitter in cui aveva duramente attaccato tre partecipanti del reality condotto da Ilary Blasi, l’ex gieffina ed ex concorrente dell’Isola ha postato una foto che la ritrae durante la sua esperienza Honduregna corredata da una lunga didascalia nella quale è tornata a esprimere il suo parere sul Alessandro Cecchi Paone ma anche su altri naufraghi.

Il post e le parole dell’ex naufraga

Nel lungo post l’ex naufraga ha tenuto a precisare il suo apprezzamento verso il programma televisivo e ha fatto subito riferimento ai commenti ricevuti dopo i tweet che aveva pubblicato qualche giorno fa parlando dell’ultima puntata del reality e nei quali aveva letteralmente preso di mira il giornalista e conduttore televisivo Alessandro Cecchi Paone, definendolo una persona il cui unico modo di farsi notare sono le sue proteste, e l’attrice Nathaly Caldonazzo, della quale aveva criticato l’aspetto fisico e la sua eccessiva magrezza. Per non farsi mancare nulla La Rosa aveva anche attaccato l’influencer Gian Maria Sainato definendolo un uomo con un solo neurone.

“Ho scritto due cose su Twitter (che poi non è un social che frequento) e sono subito diventata quella cattiva ingiusta e, tanto per cambiare, stronza. E invece voglio invitarvi a cambiare prospettiva, punti di vista (in generale nella vita proprio) e a conservare la leggerezza (o, nella maggior parte dei casi, a cercarla perché non ce l’avete). L’isola è un programma che amo, non potrei non guardarlo, non è solo un realty di intrattenimento, è un viaggio analitico e l’attesa di quel punto in cui la mente cede è il momento per me più interessante. Studiare le persone o, se preferite, personaggi, cogliere le sfumature introspettive, le fragilità, e smascherare gli orrendi è un faticoso ‘lavoro da divano’ che mi piace molto fare.”

Proseguendo, Marina La Rosa ha poi ribadito il suo pensiero su Alessandro Cecchi Paone affermando: “Trovo sia una persona orrenda. La differenza è che molti lo pensano io invece lo dico.” E su Nathaly Caldonazzo ha cercato di aggiustare il tiro: “Nathalie bellissima e magrissima.. perché è vero, lì non si mangia nulla e anch’io alla fine dei tre mesi pesavo 46 chili ed ero secca e brutta (non a caso ironicamente dicevo di essere una figa pazzesca) ma lo rifarei 100 volte e ho fatto la battuta sulle protesi non perché sia da criticare (ognuno col suo corpo fa ciò che vuole e anzi viva la chirurgia) ma perché il seno, adesso che è così magra, si nota molto più di prima e anche questo lo pensate anche voi, io l’ho solo detto.”

Per concludere, il post contiene anche un pensiero su Gian Maria Sainato: “Gianmaria (che ammetto di non conoscere) è un bellissimo ragazzo, capelli stupendi, sorriso dai denti perfetti, bianchi e canditi ma non vedo (al momento) altro. Dai su, adesso dite che non l’avete pensato anche voi.” Insomma La Rosa ha voluto sottolineare come in fin dei conti nei tweet al centro della polemica lei abbia solamente espresso un parere comune a tanti, ma che nessuno ha avuto il coraggio di pronunciare a parte lei. E con la schiettezza che la contraddistingue ha concluso: “Nel frattempo God bless Fiore Argento. E viva l’ironia, perché se non ce l’avete, allora siete spacciati.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marina la Rosa (@marina_la_rosa)

L’esperienza di Marina La Rosa all’Isola dei Famosi

Marina La Rosa ha partecipato all‘Isola dei Famosi nel 2019 classificandosi seconda in quell’edizione che era stata vinta da Marco Maddaloni. La sua avventura era stata molto apprezzata da parte dei telespettatori, grazie anche alle grandi capacità che la concorrente aveva dimostrato di avere oltre alla innata schiettezza che l’aveva portata più volte a scontrarsi con altri naufraghi come Soleil Sorge e Riccardo Fogli.