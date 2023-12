Cecchi Paone e Antolini sposi: foto, assenti e la testimone saltata

Alessandro Cecchi Paone ha sposato Simone Antolini. La coppia ha 39 anni di differenza ed ha scelto di celebrare la propria unione a Napoli. A presenziare il rito il sindaco, Gaetano Manfredi.

Dopo che si sono fatti conoscere meglio dal pubblico con la partecipazione alla scorsa edizione dell’Isola dei famosi, oggi la coppia ha detto sì. Cristina Navarro, ex di Cecchi Paone, gli ha fatto da testimone. Per Simone, invece, c’era sua mamma Samantha. Per l’occasione c’è stata anche una damigella speciale: Melissa, la figli di Antolini, di 5 anni.

La cerimonia si è svolta nella Sala della Loggia al Maschio Angioni, mentre per la festa sembrerebbe che la coppia abbia scelto il Teatro Sannazzaro. Alessandro aveva confessato di tenerci molto a sposarsi a Napoli, città d’adozione, perché qui lui insegna all’università.

Tra gli invitati presenti anche Elenoire Ferruzzi, le sorelle Pompadour, la marchesa Daniela D’Aragona, Roberto Gobbi e Manila Gorio. Doveva essere presente anche Emma Bonino, che doveva fare da testimone, ma per motivi ignoti, ha mandato i suoi auguri tramite i social.

“Abbiamo scelto Napoli perché le siamo molto legati, è una città inclusiva e dell’amore. Da qui vogliamo mandare un messaggio importante: bisogna andare verso il matrimonio egualitario e le adozioni per gay e single“, ha dischiarato il giornalista.

Dalle prime foto che sono circolate nessuna traccia di Barbara D’Urso, Myrta Merlino e Vladimir Luxuria, magari le tre raggiungeranno più tardi gli sposi, seppur risultano essere altrove.

La storia d’amore tra Cecchi Paone e Antolini

I due si sono conosciuti due anni fa, durante la pandemia, attraverso i social. Hanno partecipato quest’anno a L’Isola dei famosi, dove si sono fatti conoscere meglio dal pubblico. Poco dopo la coppia ha abbandonato a causa della salute cagionevole di Simone. Ma sono state molte le ospitate a Pomeriggio 5 in cui hanno parlato della loro storia d’amore.

Antolini ha 25 anni ed ha una figlia di 5 anni. Alessandro ha confessato di non aver mai pensato ad avere una famiglia, ma, Melissa, gli ha fatto scoprire cosa significa occuparsi di una bambina. Con Simone, si definiscono una “famiglia allargata” e lui vuole crescere la piccola, come se fosse anche sua.