Cecchi Paone e Antolini sposi: annuncio nozze da Barbara d’Urso

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini presto sposi? I due ex naufraghi sono stati ospiti oggi, 29 maggio, di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque e hanno annunciato la decisione di volersi presto sposarsi. Il motivo principale che li ha spinti a voler convolare a nozze è per donare una stabilità alla figlia di Simone, Melissa. La piccola, di cinque anni, vive con loro e vede la madre solamente tra le due e tre volte al mese. Per questo, come dichiarato da Cecchi Paone a l’Isola dei Famosi, il divulgatore scientifica vorrebbe presto adottare la bambina.

Non c’è ancora una data precisa, però Cecchi Paone ha detto di voler procedere, per prima cosa, con l’unione civile (l’unica possibilità che hanno le coppie omosessuali in Italia) il prima possibile. Inoltre, l’ex naufrago ha aggiunto che, prima di conoscere Simone, non aveva mai pensato di volersi occupare di una bambina. Tuttavia, vedere il suo compagno crescere la piccola Melissa quasi da solo, educandola e accudendola, in lui è nato un nuovo sentimento, bellissimo ed inaspettato.

Alessandro, infatti, è legatissimo a Melissa e, per questo, oltre a donarle una stabilità affettiva, vorrebbe presto assicurarle anche quella economica. La mamma della piccola, tra vari impegni lavorativi, riesce a vederla un limitato numero di volte al mese. Nonostante ciò, Simone ha detto che la sua ex compagna non sarebbe ancora totalmente pronta all’idea dell’adozione di sua figlia, anche se, effettivamente, Melissa oramai vive quotidianamente con il suo papà e Alessandro.

Alessandro Cecchi Paone: “Io e Simone ci sposeremo all’estero”

Dunque, bisognerà attendere per scoprire quando i due ufficializzeranno finalmente la loro unione. Inoltre, in un’intervista rilasciata a “Nuovotv” alcuni giorni fa, Cecchi Paone aveva annunciato che, oltre all’unione civile in Italia, lui e Simone Antolini avrebbero presto avuto una vera e propria cerimonia di nozze all’estero. In questo modo, infatti, l’opinionista televisivo potrebbe ottenere il diritto di adottare Melissa, sempre quando la mamma sarà totalmente d’accordo. Insomma,, Alessandro, Simone e Melissa diventeranno presto ufficialmente una famiglia a tutti gli effetti.