Cecchi Paone e Antolini: “Ecco chi ci unirà in matrimonio”

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sono ormai una coppia affiatata. I due hanno anche allargato la famiglia, accogliendo Melissa, la figlia del 23enne. La coppia aveva annunciato le nozze già qualche mese fa, ma, in occasione della recente intervista di Alessandro al settimanale Chi, sono stati rivelati ulteriori dettagli a riguardo.

Alessandro Cecchi Paone e Simone: chi celebrerà la loro unione

Le nozze sono sempre più vicine e a celebrarle sarà un noto volto della politica: Emma Bonino. Alessandro ha quindi rivelato qualche dettaglio in merito: “Ci uniremo civilmente, davanti a Emma Bonino, prima di Natale. Poi, se non dovessero cambiare le cose nel nostro Paese, seguiremo l’invito di Cristina, la mia ex moglie nonché la nostra più grande alleata, di sposarci in Spagna attraverso il matrimonio egualitario. Questo mi permetterà di adottare la piccolina al fine di prendermene cura legalmente e formalmente” ha spiegato.

Tanto è l’affetto tra Alessandro e la figlia di Simone. Il matrimonio ha anche l’intento, per il divulgatore scientifico, di poter adottare la piccola, così da potersene occupare sotto ogni punto di vista. Con ciò, ha precisato Alessandro, non intende in alcun modo sostituirsi al padre, ma semplicemente supportarlo in ogni sua scelta. Il giornalista ha inoltre spiegato come, tra i due, è lui a dover fare, a malincuore, il rigido con Melissa, vista l’accondiscendenza di Simone.

Cecchi Paone e il rapporto con i genitori di Simone

Parlando dei genitori del compagno 23enne, Alessandro ha spiegato di essere diventato molto amico di Samantha, madre del ragazzo. “All’inizio non prese al meglio l’omosessualità del figlio, poi arrivò l’appello di Maurizio Costanzo, in una delle ultime puntate del suo talk show, e oggi eccoci qua” ha raccontato. Il divulgatore e giornalista ha avuto modo di conoscere i genitori di Simone dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi: “La prima volta che Simone mi ha portato nella loro casa di famiglia, a Fermo, nelle Marche, lei e suo marito Corrado ci hanno lasciato direttamente la loro stanza. Un gesto a dir poco emozionante, se calcoliamo come eravamo partiti” ha spiegato.

L’annuncio del matrimonio a Pomeriggio Cinque

L’annuncio del matrimonio tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini era arrivato il 29 maggio scorso, quando furono ospiti a Pomeriggio Cinque, allora condotto da Barbara d’Urso. Qui il giornalista precisò di voler prima procedere con l’unione civile il prima possibile. Alessandro aveva anche confessato come, prima di conoscere Simone, non aveva mai pensato di volersi occupare di una bambina. Fu vedendo il compagno accudire la piccola Melissa che, nel giornalista, qualcosa cambiò.

Alessandro, oggi, è molto legato alla piccola Melissa, che ha arricchito la vita del giornalista. L’intento è quello di assicurarle, oltre alla stabilità affettiva, anche quella economica. L’unione civile prima e il matrimonio poi saranno passi importanti verso questo obiettivo.