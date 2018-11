Cecchi Paone contro Le Donatella: Signorini non ci sta e interviene

Cecchi Paone scontro Le Donatella in diretta al GF Vip: Alfonso Signorini interviene

Scontro in diretta tra Alessandro Cecchi Paone e Le Donatella al Grande Fratello Vip. Ilary Blasi mostra un filmato che racchiude le discussioni avvenute nel corso di questi ultimi giorni. Scendendo nel dettaglio, il giornalista si è scagliato contro Giulia e Silvia Provvedi parlando di cultura, che alle due gemelle mancherebbe. Il tutto è iniziato con un commento negativo fatto da Cecchi Paone nei confronti di Fabio Basile. Da qui è partito un discorso molto complesso, che parla di cultura, ma anche di umanità. Il giornalista avrebbe utilizzato toni poco carini nei confronti delle due ragazze. In particolare, Alfonso Signorini ci tiene a prendere le difese di Silvia. Quest’ultima è stata attaccata da Alessandro per la sua passata relazione con Fabrizio Corona. Secondo Cecchi Paone, la Provvedi non darebbe un buon esempio al pubblico giovane, anche perché dovrebbe avere più cultura. Nessuno dei concorrenti sembra essere d’accordo con il modo di fare di Alessandro, in particolare hanno detto la loro in questi giorni Giulia Salemi, Martina Hamdy, Francesco Monte e Andrea Mainardi. Ma anche Alfonso ci tiene a dire la sua.

Alessandro Cecchi Paone, Alfonso Signorini lo riprende: “Mi dà fastidio che ti metti in cattedra”

Signorini riprende Cecchi Paone: “Mi dà fastidio se ti metti in cattedra, Silvia è stato un esempio quando Fabrizio era in carcere. Poi siamo tutti ignoranti a modo nostro”. Secondo l’opinionista l’importante è avere dei valori nella vita e conoscere le cose che sono davvero importante. Nonostante ciò, Alfonso è comunque convinto del fatto che sia comunque importante avere una certa cultura. L’opinionista appare in disaccordo con Cecchi Paone e probabilmente non è riuscito ad apprezzare il suo comportamento nei confronti de Le Donatella. Anche Ivan Cattaneo prende le difese di Silvia in diretta. Intanto, Alessandro sembra restare fermo nella sua posizione.

Cecchi Paone contro Le Donatella: Fabio Basile dallo studio dice la sua

Nello scontro interviene anche Fabio, che si trova all’interno dello studio. Proprio attraverso Basile è iniziata l’accesa discussione tra Giulia Provvedi e Alessandro. Il giovane è convinto del fatto che il giornalista sia riuscito a fargli del male sia dentro che fuori dalla Casa. Non solo, Fabio vorrebbe vedere Cecchi Paone chiedere scuse alle Donatella. Queste scuse, però, sembra proprio che Alessandro non sia intenzionato a farle.