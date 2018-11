Cecchi Paone, confronto con Basile ed Elia: Fabio fa un passo indietro

Cecchi Paone, confronto in diretta a Mattino 5 con Fabio Basile ed Elia Fongaro: il judoka fa un passo indietro, il modello fa polemica

Alessandro Cecchi Paone dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip ha un confronto in diretta a Mattino 5 con Fabio Basile ed Elia Fongaro. Mentre con il primo sembra essere tornato il sereno, ecco che con il giovane modello si riaccende lo scontro. Cecchi Paone non riesce a trovare un punto di incontro con Elia e lo stesso vale per quest’ultimo. C’è chi, però, in studio consiglia il modello di andare avanti e di mostrarsi come una persona più matura. Alessandro tende una mano verso Fongaro, in segno di pace. Ma Elia non intende accettare e continua a mantenere il suo pensiero, mentre si trova in collegamento da un’altra città. C’è chi non comprende il motivo per cui Fongaro continui a fare polemica. Il giovane non riesce ancora ad accettare il comportamento tenuto da Alessandro all’interno della Casa. Elia è convinto che il giornalista abbia esagerato, soprattutto nei suoi confronti. Cecchi Paone è sicuro del fatto che nel reality si siano formate delle coppie non vere. In questo caso, parla proprio del rapporto nato tra Fongaro e Jane Alexander.

Alessandro Cecchi Paone e Fabio Basile: dopo il Grande Fratello Vip torna il sereno

Mentre Elia continua a mantenere la sua posizione, sembra proprio che Basile non voglia fare lo stesso. Qualche puntata fa, il judoja aveva chiesto al giornalista di fare le sue scuse a Silvia e Giulia Provvedi, per come le aveva trattate. Ora Cecchi Paone annuncia di essere pronto a scusarsi con le due sorelle, ma vuole che vengano ricambiate. Basile fa un passo indietro con Alessandro e ora ammette di aver un po’ compreso il suo attacco nei confronti di Silvia. Secondo il judoka, il giornalista avrebbe reagito in quel modo solo per il semplice fatto che non conosce bene la Provvedi. Basile si dice sicuro del fatto che Cecchi Paone presto capirà che Silvia è una grande donna.

Fabio Basile e l’interesse per Giulia Provvedi: “Ho comunque portato rispetto”

Cecchi Paone conferma che tra lui e Basile è tornato il sereno. Ma il giornalista è convinto che il judoka abbia preso le difese de Le Donatella solo per un interesse nei confronti di Giulia. A questo punto, Fabio fa presente di aver avuto un debole per la Provvedi, ma ora è felice accanto alla sua fidanzata, a cui ha sempre portato rispetto. “È vero, i giovani di oggi non sanno cosa vuol dire sacrificio”, dichiara Basile in difesa di Cecchi Paone, sebbene continui a non apprezzare i suoi modi.