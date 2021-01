Cecchi Gori davvero sta con una giovane cubana? La verità è un’altra

Non c’è alcuna nuova fidanzata nella vita sentimentale di Vittorio Cecchi Gori, 78 anni. Nei giorni scorsi si era fatto strada il gossip che voleva l’ex di Rita Rusic e Valeria Marini felice accanto a una attrice cubana di 32 anni di nome Barbara. Ora Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 nonché firma di Libero, proprio sul quotidiano spiega che l’imprenditore non è affatto impegnato come invece si è creduto di recente.

“Di vero amore non si tratta”, precisa il giornalista, aggiungendo che Vittorio è ancora agli arresti domiciliari per scontare un cumulo di pena di 8 anni e mezzo per bancarotta in riferimento al caso del fallimento della Safin. “Però è a casa, si è ripreso e sta meglio e il figlio Mario Jr gli è costantemente vicino”, racconta sempre il direttore di Novella 2000 che infine svela il ‘mistero’ della non fidanzata, narrando che ha saputo che la donna non è altro che “un’amica dei suoi collaboratori di casa” e che quindi la news sul presunto fidanzamento si è diffuso soltanto per un qui pro quo, ossia un “innocente selfie” finito in rete.

La cronaca rosa si era ‘tuffata’ sul rapporto tra Cecchi Gori e la cubana, sostenendo che si fossero conosciuti tramite amici comuni e che la nuova liaison prosperava nonostante i 46 anni di differenza. Era sempre stato Libero a dare dei dettagli sul legame tra Vittorio e la sudamericana. In particolare il giornalista Francesco Fredella aveva detto di essere entrato in contatto con il medico Antonio De Luca. Quest’ultimo avrebbe reso noto di aver passato il Capodanno a casa dell’imprenditore e produttore. Insieme ai due anche Barbara. Adesso è il medesimo Libero Quotidiano, tramite Alessi, a smentire la relazione sentimentale. Che valzer ‘rosa’!

Cecchi Gori e le ex…

Durante le feste natalizie è trapelato che Cecchi Gori ha ricevuto la visita dell’ex Valeria Marini con la quale è rimasto in buoni rapporti. Discorso differente per Rita Rusic che in una recente intervista rilasciata a Verissimo ha raccontato episodi delicati relativi al matrimonio con il produttore.