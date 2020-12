Cecchi Gori, il medico attacca la Rusic dopo Verissimo: “Si è sentito male”

By

Il medico di Vittorio Cecchi Gori si scaglia contro Rita Rusic, che durante la sua ospitata a Verissimo ha rilasciato delle dichiarazioni abbastanza forti. Secondo quanto riporta Francesco Fredella su Affari Italiani, l’uomo è ancora sotto choc per ciò che ha rivelato l’attrice nel salotto di Silvia Toffanin. Si tratta di Antonio De Luca, uno dei medici legali più apprezzati della Capitale e professore universitario, il quale più volte ha salvato la vita a Cecchi Gori. I due vantano una grande amicizia, iniziata diversi anni fa, e il medico fa sapere oggi che sabato pomeriggio, durante la messa in onda della nuova puntata del programma di Canale 5, si trovava proprio con Vittorio.

L’intervista della Rusic è stata abbastanza intensa e ha trattato, in particolar modo, il tema riguardante la fine della sua storia d’amore con Cecchi Gori. L’attrice ha dichiarato che avrebbe voluto separarsi dal produttore tre anni prima di quanto poi è accaduto. Questo suo malessere sarebbe arrivato a causa del presunto atteggiamento aggressivo dell’uomo. La Rusic ha raccontato a Silvia che Vittorio “andavia via, spariva, tornava” e questo avrebbe creato un certo malessere anche nei figli. Di fronte a questo racconto, il dottor De Luca fa sapere che “Vittorio si è sentito male”.

Secondo quanto dichiara il medico, il produttore diceva ad alta voce che “il racconto della Rusic non corrispondeva alla verità”. Non solo, il dottore poi continua: “Tutte bugie, mi diceva Vittorio con un filo di voce e con un forte stato di ansia”.

Infatti, quello stesso pomeriggio, dopo aver ascoltato le parole di Rita Rusic a Verissimo, Cecchi Gori si è sentito male. Fortunatamente si trovava in compagnia del medico, che l’ha subito soccorso. Oggi il dottore racconta di averlo visto soffrire molto “ancora una volta”. A detta sua, questo non era il momento giusto di dichiarare determinate cose contro il produttore, che si trova in detenzione domiciliare.

Il medico pensa che la Rusic avrebbe dovuto utilizzare delle parole più dolci nei suoi confronti. Fa presente, inoltre, che proprio a Natale, tre anni Cecchi Gori ha rischiato di morire. Usando delle semplici affermazioni, il medico e grande amico di Vittorio si scaglia contro la Rusic, la quale ora potrebbe decidere di difendersi!