Ceccherini fa a pezzi UeD, Zerbi e i conduttori: “Uno si salva, chi è”

Se non esistesse Massimo Ceccherini, bisognerebbe inventarlo. L’istrionico attore toscano, amico fraterno di Leonardo Pieraccioni, è uomo che non sa che cosa siano i peli sulla lingua. Intervenuto nel podcast Gurulandia ha consegnato durante l’intervista un ritratto impietoso della tv contemporanea. Ha pure lanciato una bordata pesante a Rudy Zerbi, discografico e noto prof del talent Amici di Maria De Filippi. Ceccherini ha anche tuonato su Uomini e Donne e, in generale, sui reality show. E naturalmente lo ha fatto con il suo linguaggio ‘estremo’. Giusto per non farsi mancare nulla, ha pure fatto piovere fulmini e saette sui conduttori odierni del piccolo schermo, da lui definiti dei “bolliti” senza alcuna idea originale. Unico a essere salvato Fiorello.

Pronti via e Ceccherini ha parlato dei talent show. Non ha nominato esplicitamente Amici, ma le sue parole, senza dubbio, sono state rivolte proprio al programma di Maria De Filippi. Anche perché ad un certo punto l’attore ha fatto dei commenti tutt’altro che teneri su Zerbi:

“Come vivono quelli lì di quei programmi che sfruttano il talento? Intortano anche i genitori, perché credono che il figlio è diventato Freddie Mercury. Appena finisce il programma tutti sappiamo che dieci su dieci, spariscono. E come vive quella famiglia con i ricordi di foto in casa quando erano amici, che ne so, con quello pelato? Rudy Zerbi? Mamma mia, quello lì, lasciamo perdere… Come vivono? Coppine, fotine, premini marci, ma nessuno più ti chiama e nessuno più ti vuole”.

La visione di Ceccherini è, come detto, “estrema”. Non per questo non condivisibile. Un paio però di appunti, almeno per quel che riguarda Amici. Ovviamente buona parte dei ragazzi che transita nel talent poi non ha parecchio successo, ma giusto sottolineare che Maria e il suo gruppo di lavoro, in questi anni, hanno portato diversi artisti ad emergere nel panorama nazionale del mondo dello spettacolo.

Capitolo reality show, in particolare L’Isola dei Famosi (programma che Ceccherini conosce molto bene avendovi partecipato) e Grande Fratello:

“Loro hanno lo psicologo che sta dalla parte loro. A loro fa comodo se tu stai lì per scoppiare. Il dopo di quella faccenda lì, non è regolato”.

Parole al vetriolo anche su Uomini e Donne. In tal frangente Ceccherini è stato ancor più tranchant del solito, che ce ne vuole:

“A nessuno frega un ca**o dell’amore. Dopo quattro, cinque mesi che stanno insieme, con le luci dello studio tv che si sono spente, la tentazione è forte di fare altro”.

Pure in questo caso l’attore non ha proprio detto una cavolata. La maggior parte di chi va a UeD è palese che sia in cerca di visibilità e non di amore. Pur vero però che ci sono delle eccezioni, come testimoniano alcune love story nata nel programma e durate anni, culminate con matrimonio e prole.

Infine l’attacco generale ai conduttori della tv generalista: