C’è posta per te, Valentina perdona Stefano: il surreale annuncio

Stefano Ranucci e Valentina Paradiso, due fra i protagonisti di C’è posta per te più controversi di sempre, sono incredibilmente tornati insieme. Ad annunciarlo è stata la stessa Valentina, con un romantico (e surreale) post pubblicato sul suo profilo Instagram dove vediamo la coppia felice e sorridente di fronte al Colosseo di Roma, il giorno del loro matrimonio.

La storia dei due è 0rmai arcinota, anche perché è dal giorno della messa in onda che sui social non si parla d’altro. Dopo aver tradito il marito, l’amorevole Valentina ha chiesto l’aiuto di Maria De Filippi per farla riconciliare con la sua dolce metà. Tuttavia, nel corso della puntata, è emerso un quadro familiare in realtà piuttosto inquietante, dal quale molte altre donne sarebbero di certo voluto fuggire a gambe levate. Stefano si è infatti dimostrato un marito prevaricatore e verbalmente violento: la sua misoginia ha lasciato senza parole molti telespettatori, stupiti di come Valentina avesse voluto a tutti i costi riconquistarlo.

Eppure, nonostante tutto, Valentina sembra ancora essere perdutamente innamorata del suo Stefano. Ecco dunque le sue parole sui social, a pochi giorni dalla messa in onda della trasmissione su Canale 5:

Torneremo a sorridere, perché quello che sei infondo al tuo cuore solo io posso saperlo e chi ti conosce davvero… è facile dare pareri se non si conosce la persona e il vissuto, e io dopo averti sposato e averti donato tre figli penso che come ti descrivono non sei…ognuno di noi ha qualche difetto, chi più chi meno, ma se siamo ancora qui è perché quel mostro come ti descrivono non conoscendoti tu non lo sei….e si torneremo a sorridere…ma di nuovo INSIEME.

Neanche a dirlo, la donna nei commenti è stata massacrata. Sono in tanti gli affezionati telespettatori della trasmissione ad averla accusata di incoerenza, visto e considerato che sarebbe stata lei stessa a “dipingerlo” in un certo modo. Il loro rapporto è apparso talmente problematico, tra l’altro, da aver spinto persino Chiara Ferragni ad esporsi sul tema, definendo Stefano “l’uomo più tossico” che avesse mai visto.

Guai per C’è posta per te: segnalazione all’Agcom

A pochi giorni dalla messa in onda, la vicenda si è sviluppata anche parallelamente, su un binario ben diverso. Sono state numerose le pagine femministe online (come Freeda) ad essersi scagliate contro il programma e la De Filippi, colpevoli di aver (a detta loro) “normalizzato la violenza domestica”.

A spingersi anche oltre è stata l’associazione Differenza Donna, che ha direttamente segnalato il programma all’Agcom. Qui sotto il comunicato dell’organizzazione che lotta da anni contro la violenza sulle donne: